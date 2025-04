Ufficiale: lanciato il primo shampoo che ti nasconde i capelli bianchi | “Ti fai la doccia e torni ventenne”

Basta spendere centinaia di euro dal parrucchiere tutti i mesi. La soluzione economica per i capelli bianchi esiste. Ora è ufficiale.

Capelli bianchi, preparati a dire addio alla spesa mensile del parrucchiere

I capelli bianchi, prima o poi, compaiono a tutti. A qualcuno accade più presto e ad altri più tardi, in base alla propria genetica ma la maggior parte delle persone preferisce coprirli per conservare un aspetto più giovane. I rimedi per coprire i capelli grigi o bianchi, in genere, sfruttano tutti l’utilizzo di tinture, a base di agenti chimici, che riproducono, in qualche modo, il colore naturale dei capelli. Purtroppo però si tratta però sempre di soluzioni molto costose e la maggior parte, sia degli uomini che delle donne, sono costretti a recarsi, una volta al mese, in un centro specializzato di hairstyling per procedere con la tinta o con delle colorazioni ad hoc.

Questa pratica, diffusissima, è sempre stata costosa ma negli ultimi tempi le tariffe dei saloni di parrucchieri sembrano essere addirittura aumentate. Per fortuna però la soluzione esiste non è solo quella di rinunciare a sentirsi bene, con un aspetto curato. Con il trucco giusto si possono sfoggiare capelli da ventenne senza spendere un euro.

Il rimedio semplice, rapido ed economico per sfoggiare una capigliatura da ventenne

Come leggiamo sul sito web ufficiale dell’azienda esperta di prodotti cosmetici e tricologici, www.garnier.it, i capelli bianchi possono essere coperti anche in casa, e perfino chi non è troppo abile a fare la tintura fai da te può riuscire a coprire, grazie a un prodotto di semplice utilizzo.

Si chiama Color Retouch della linea Color Sensation e bastano solo 10 minuti di posa per coprire il 100 per cento dei capelli bianchi. Così le radici saranno coperte e il colore delle lunghezze risulterà molto più vivo e più brillante. Il risultato dura 4 settimane e non è consigliato applicare il prodotto sui capelli colorati ma non su schiariture, balayage, shatush né sui capelli decolorati. Il risultato dura quattro settimane ed è possibile scegliere tra le tonalità biondo, bruno, castano, castano chiaro e nero.