Latte, questa “marca bastarda” costa la metà di Parmalat ed è il migliore d’Italia | Lo trovi in tutti i supermercati

Veramente c’è una marca che costa la metà ed è alla pari della Parmalat come qualità? Ecco cosa è emerso dallo studio.

Non soltanto i bambini amano fare la colazione con una tazza di latte e qualche biscottino o una manciata di cereali, ma anche molti adulti continuano questa pratica anche in età avanzata. Tralasciando quindi chi per motivi etici o allergologici evita questa bevanda, ci concentriamo su chi ancora ne fa un uso quotidiano.

Come per tutti i prodotti alimentari, di marche più o meno famose per ogni singolo acquisto ce ne sono moltissime, anche merito della vasta scelta di punti vendita presso i quali fare la spesa regolarmente.

Dopo aver letto di quel particolare studio, è emerso di come anche una marca che costa la metà viene paragonata a livello di qualità, a prodotti di brand famosi come per esempio quello della Parmalat. Ecco che cos’è emerso.

Lo studio in merito ai vari tipi di latte

Come possiamo leggere su greenme.it, Altroconsumo ha testato 16 campioni di marchi diversi di latte parzialmente scremato a lunga conservazione, mediate test specifici di laboratorio, assaggi e anche mediante valutazione di etichette e sostenibilità. Analizzando tutti questi fattori, è stato possibile redigere una classifica dove sono stati inseriti i brand i cui prodotti garantivano una buona composizione nutrizionale, rispettando anche i limiti previsti per quanto riguarda grassi e proteine.

Inoltre, questi marchi hanno mostrato un contenuto di lattulosio e furosina a vantaggio del valore nutrizionale, fino ad arrivare alla prova assaggio e alla valutazione ambiente. Per questo ultimo punto infatti sono stati analizzati gli imballaggi più leggeri, materiali riciclabili e istruzioni chiare su come smaltire correttamente il prodotto.

La classifica emersa dallo studio

Come possiamo leggere sul sito greenme.it, in merito allo studio condotto da Altroconsumo, è emerso di come una marca che costa la metà è considerata alla pari di marchi di latte più famosi, come per esempio Parmalat. Questo a dimostrazione del fatto che sono molti i prodotti di sottomarca ad essere considerati di qualità come quelli di brand più conosciuti. Ovviamente ogni tipo di latte (in questo caso), avrà una sua peculiarità, però dopo questo studio, potrete sorseggiare in tranquillità se utilizzate questi marchi.

Precisamente, secondo quando riportato dalla classifica stilata, troviamo il latte Parmalat in terza posizione e il latte Conad UHT alla quinta posizione, ottenendo anche la postilla di miglior acquisto, secondo quanto analizzato dal noto portale. Vi consigliamo di leggere l’intero studio pubblicato sul noto portale, in modo da poter visionare i dettagli del vostro marchio preferito di latte, in modo da continuare a fare la vostra colazione in totale serenità.