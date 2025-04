UFFICIALE – Addio al mutuo per i nati in questi anni | Lo Stato te lo estingue in automatico: già dalla rata di maggio

Non vedi l’ora di estinguere il tuo mutuo? Se rientri in questa data di nascita, ci pensa direttamente lo Stato!

Al giorno d’oggi acquistare un immobile e soprattutto avere la possibilità di ottenere un mutuo non è affatto semplice. Non tutti infatti, sono in possesso dei requisiti richiesti dagli istituti di credito.

Nella maggior parte dei casi, le garanzie che devono presentare gli acquirenti sono molte e le loro situazioni economiche non sono idonee a soddisfarle.

A peggiorare la situazione del mercato immobiliare, poi, ci sono poi i vari tassi di interesse, fissi e variabili, che rendono ancora più complicato il tutto.

Tuttavia, per i più “fortunati” che sono riusciti ad avere un mutuo, lo Stato è venuto incontro dando loro un’importante agevolazione.

Detrazioni per l’acquisto di una casa

L’acquisto della prima casa è indubbiamente un traguardo molto importante per la famiglie. Per questo motivo, è possibile portare in detrazione nel Modello 730/2025 o nel Modello Redditi Pf gli oneri sostenuti per pagare il mutuo. I vantaggi fiscali, pari al 19% , spettano per i finanziamenti ipotecari contratti per l’immobile adibito ad abitazione principale. Ma è tutto. Indipendentemente dal fatto che il contribuente presenti il Modello 730/2025 o il Modello Redditi Pf può accedere alle detrazioni fiscali previste per il mutuo sulla prima casa.

Se adibita ad abitazione principali, le agevolazioni spettano sia per l’acquisto di una casa già costruita o ancora in fase di realizzazione. Ai contribuenti, come già anticipato, spetta una detrazione del 19% degli interessi passivi, che deve essere calcolata su un limite massimo di spesa pari a 4.000 euro. Gli interessi passivi sul mutuo sono la quota di interessi che bisogna pagare alla banca, oltre al capitale, per il prestito ricevuto. Rappresentano, per farla semplice, il costo del denaro.

Ecco i mutui per i quali è possibile chiedere agevolazioni: le date

Come riporta quifinanza.it, i finanziamenti per i quali è possibile ottenere le agevolazioni fiscali direttamente all’interno del Modello 730/2025 o del Modello Redditi PF sono: i mutui ipotecari che sono stati stipulati prima del 1993, per i quali è necessario utilizzare il codice 8; i prestiti e i mutui agrari di ogni specie, per i quali dovrà essere utilizzato il codice 11.

A questi si aggiungono anche: i mutui ipotecari che sono stati sottoscritti a partire dal 1998 e che sono stati richiesti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia degli immobili da adibire ad abitazione principale, utilizzando i codici 10 o 46 per quelli contratti dopo il 1° gennaio 2022; mutui anche non ipotecari che sono stati contratti nel 1997 per effettuare interventi di ristrutturazione o manutenzione presso l’immobile adibito ad abitazione principale, utilizzando il codice 9.