Ultim’ora Giorgia Meloni: acqua chiusa in tutti i rubinetti d’Italia | Il calendario è drammatico: lavatevi con il sudore

L’acqua sarà chiusa in questi rubinetti d’Italia, fareste meglio a fare scorta di acqua prima di rimanere senza.

Sono svariati i motivi per cui i comuni possono rimanere senz’acqua, in quanto passiamo dalle rotture improvvise, ai lavori programmati di manutenzione, fino ad arrivare a metodi per prevenire la siccità.

Soprattutto per questo ultimo punto, in diversi comuni ogni anno, non è raro udire che le varie province decidono di chiudere per un numero di ore fisse, l’acqua ai cittadini, per fare in modo da non arrivare al punto in cui la riserva arrivi al limite. Questo succede quando si verificano intensi periodi di siccità, com’è successo anche al nord qualche anno fa, quando sono stati diversi i comuni ad aver razionato l’acqua per diverse settimane.

Sembrano scenari apocalittici, eppure possono essere all’ordine del giorno. Per questo motivo non stupisce il fatto che in questi rubinetti d’Italia, l’acqua sarà chiusa seguendo questo schema. Fareste meglio a fare scorta d’acqua, prima di rimanere all’asciutto.

Cosa fare in caso di chiusura d’acqua

A prescindere che viviate in città o in paese, quando ci sono avvisi di mancanza d’acqua, ogni cittadino dovrebbe effettuare delle piccole accortezze per cercare di resistere senza troppi problemi, finché il flusso non sarà ripristinato. In primis bisogna cercare di capire per quante ore o giorni si resterà senz’acqua e soprattutto se sarà per un tempo continuativo o se ci saranno ore prestabilite dove verrà riattivata.

Dopo aver scoperto questo, valutate se è arrivato il momento di iniziare a prendere dell’acqua come riserva. Riempite bacinelle, bottiglie e bidoni, soprattutto per l’acqua da versare nello scarico del wc, così come avere l’acqua per cucinare ed eventualmente lavarsi, se non si può andare da nessun parente a rifocillarsi. Ricordatevi inoltre che finché tutto non tornerà alla normalità, sarebbe meglio conservare la riserva per l’emergenze, piuttosto che sprecarla per fare per esempio i lavori di casa.

Chiusa l’acqua in questi rubinetti d’Italia

Ebbene, come letto su quotidianodipuglia.it, questi rubinetti d’Italia dovranno condividere con l’idea di vivere senz’acqua per un numero di ore prestabilite. Per questo motivo è consigliabile fare scorte, in modo da superare queste ore di lavori sulla rete idrica. I lavori verranno svolti in Puglia e sono diversi i comuni che saranno interessati dagli interventi di manutenzione e miglioramento della rete.

Nei centri abitati sarà necessario interrompere l’erogazione fino a 8 ore, mentre i disagi saranno avvertiti dagli stabili che sono sprovvisti di autoclave e riserva idrica, come riportano da Aqp. A Bari per esempio, la normale erogazione idrica sarà sospesa il 23 aprile 2025 dalle 8 fino alle 18, mentre a Lecce e provincia, dalle 8 alle 16. Vi esortiamo comunque a visionare il comunicato ufficiale sul sito del comune di residenza, in modo da leggere tutti i dettagli del caso, comprese le zone specifiche che resteranno dalle 8 alle 10 ore senz’acqua.