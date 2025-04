“ADDIO AL MICROONDE”: è passato il comunicato ufficiale del Ministero della Salute | Non usarlo per nessun motivo

Salutate il forno a microonde. È arrivato uno strumento che lo sostituirà del tutto. È molto più comodo e versatile.

Il forno a microonde è stato per anni uno strumento indispensabile in casa. Qualcosa che non poteva mancare in una cucina, poichè in pochi minuti riusciva a riscaldare e cuocere le pietanze, senza dover accendere i fornelli e sporcare le pentole.

Con il tempo si avvicina però il momento di dirgli addio. I suoi giorni stanno per terminare, poichè uno strumento lo sta sostituendo sempre più in maniera definitiva.

Un elettrodomestico più comodo e versatile lo sta surclassando e tantissime sono infatti le persone che lo stanno preferendo.

Può fare di tutto ed è per questa ragione che rappresenta una “scelta vincente” per la propria cucina, come indica “cellulari.it”. È quindi per questo che si avvicina il momento di salutare il microonde e vedere questo altro strumento come suo sostituto.

Molto più funzionale rispetto al microonde, sebbene più lento

Nonostante sia ancora presto per parlare di addio definitivo al microonde, sono evidenti i vantaggi che questo altro strumento ha rispetto a questo forno. Lo supera in ogni cosa, sebbene non abbia la velocità del microonde di cuocere i cibi.

Ha infatti dei tempi di cottura molto più lunghi, in quanto il forno a microonde cuoce ad alta velocità. Ha però molte più funzioni. Permette infatti di arrostire, cuocere e gratinare, cosa che invece il microonde non consente di fare, in quanto la sua funzione è quella di riscaldare e scongelare il cibo e i liquidi. È chiaro quindi che tale strumento è molto più versatile oltre che efficiente. Ma ecco di che stiamo parlando.

Un addio sempre più definitivo

Avendo delle valvole di tiraggio tra le sue componenti, il forno a induzione può anche essere utilizzato per effettuare processi di fermentazione e disidratazione dei cibi. Ha poi delle ventole che possono generare vapore che permettono anche di cuocere al vapore.

Oltretutto tutte queste azioni si possono combinare insieme e personalizzare così la cottura del cibo. Tutto questo lo rende nettamente migliore del forno a microonde e non si esclude quindi che un domani possa sostituirlo definitivamente.