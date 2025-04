“Mi devono amputare il dito” | Usa il telefono per 20 anni in questa posizione, poi scopre che si stava incancrenendo

Quando utilizzi il tuo telefono presta molta attenzione alla posizione, o rischi serie problemi alle dita della tue mani.

Al giorno d’oggi l’utilizzo delle tecnologia è sempre più frequente nella nostra società. Secondo una ricerca, una persona adulta mediamente prende in mano e usa il proprio smartphone per più di cinque ore al giorno.

Nel corso del 2020, complice la pandemia, l’uso dei dispositivi elettronici come smartphone e talbet è aumentata esponenzialmente.

Tutto questo è la testimonianza di una necessità e del desiderio di restare sempre connessi e di raccontare la propria vita al di fuori della propria cerchia ristretta.

Ma questo consumo eccessivo che risvolto può avere sulla nostra salute? In particolare per le mani e le dita sottoposte ad un continuo utilizzo di questi dispositivi.

I rischi dell’uso eccessivo degli smartphone

La tecnologia è un grande supporto nella vita di tutti i giorni. Oggi, grazie a smartphone e tablet siamo sempre in comunicazione con chiunque nel mondo. Tuttavia, vi è anche il rovescio della medaglia. L’utilizzo prolungato ed eccessivo di questi computer tascabili, infatti, può provocare disturbi alle nostre dita, fino a sfociare in vere e proprie patologie. Per esempio, il cosiddetto tunnel carpale inizia a manifestarsi anche tra i giovani, i maggiori consumatori di tecnologia.

Sollecitare l’articolazione del pollice o dell’indice può provocare indolenzimento nella struttura della mano e di conseguenza anche del polso. E’ bene ricordare che la mano è un organismo complesso, composto da tendini, nervi e arterie. Il pollice, in particolare, è senza il dubbio il dito più sollecitato perché, oltre a digitare, rappresenta l’elemento cardine per la funzionalità della mano. Un bruciore alla base del pollice può rappresentare l’esordio di un problema degenerativo all’articolazione che, alla lunga, può portare a un processo artrosico. Ma non solo, può colpire anche altre dita anche in modo peggiore.

Ecco cosa può accadere

Di recente un’influencer, ha pubblicato un video su Tiktok in cui ha mostrato chiaramente cosa le è accaduto a causa dell’uso prolungato dell’iphone. Nello specifico nella clip si vede il mignolo deformato tanto da aver preso la forma del suo iphone. Oltre all’arrossamento evidente. La ragazza per molto tempo ha tenuto il proprio smartphone premendo soprattutto sul suo mignolo.

Per prevenire il dolore a dita, mani, polsi e gomito, causato dall’uso eccessivo dei dispositivi elettronici, sarebbe consigliabile scrivere messaggi brevi e per breve tempo, utilizzare metodi di dettatura vocale dei messaggi, fare piccole pause di tanto in tanto, utilizzare entrambe le mani nella scrittura, fare un po’ di stretching delle dita. Inoltre, meglio preferire le tastiere touch screen a quelle tradizionali in quanto comportano un minor sovraccarico per le dita