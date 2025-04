“Mi faccia entrare immediatamente” | Guardia di Finanza, stanno passando casa per casa per i termosifoni: multa salatissima

A quanto pare sono partiti i controlli della Guardia di Finanza. Tieni gli occhi bene aperti se non vuoi rischiare di essere multato.

Potresti ritrovarti costretto a pagare contravvenzioni molto salate.

Spegni immediatamente l’impianto di riscaldamento, è meglio accendere il camino o battere i denti.

Fioccano le multe per i trasgressori: scopri come evitare di sborsare centinaia di euro.

Le verifiche delle forze dell’ordine e della Guardia di Finanza sono già cominciate in tutta Italia.

Guardia di Finanza, partiti i controlli a tappeto a chi tiene accesi i caloriferi

Indubbiamente quest’anno la primavera è stata molto capricciosa e in tutta Italia la bella stagione continua ancora a farsi attendere. Sebbene, calendario alla mano infatti, sia iniziata da oltre un mese, la maggior parte dei giorni primaverili è stata caratterizzata, finora, da rovesci e temperature molto al di sotto delle medie stagionali.

Le previsioni meteorologiche avverse hanno fatto soffrire sia i cittadini del nord Italia che quelli del sud dello stivale, abituati a una primavera molto più precoce. Tanti hanno rimandato il cambio di stagione e molti hanno tenuto i caloriferi accesi fino ad oggi. In alcune città italiane si continua a respirare un’aria quasi invernale, con qualche ora di luce in più. A quanto pare, però i termosifoni oramai vanno tenuti spenti e non solo perché le tariffe del gas e dell’energia hanno subito notevoli rincari. C’è anche un’altra ragione. Scopri di che cosa si tratta, se non vuoi dover sborsare centinaia di euro.

Blocco totale di termosifoni nel Bel Paese

Una rondine non fa primavera ma bisogna attendere la fine del colpo di coda dell’inverno battendo i denti e portando pazienza. A quanto pare, esiste una normativa precisa sull’utilizzo dei termosifoni e, come si legge tra le notizie pubblicate sul sito web www.legnanonews.com, in alcune aree d’Italia, tutti i cittadini devono rispettare delle fasce orarie nelle quali è consentito accedere i termosifoni. Secondo la normativa nazionale, in particolare nella zona climatica della quale fanno parte l’alto Milanese e Rhodense, gli impianti di riscaldamento restano attivi dal 15 ottobre fino al 15 aprile.

Dopodiché gli impianti vanno spenti ma possono essere attivati in casi eccezionali. Tuttavia in quest’ultimo caso occorre attenersi ai limiti previsti. I caloriferi infatti possono essere accesi per una durata massima di 7 ore, comprese tra le cinque del mattino e le 23, cioè metà del tempo in cui è consentito usarli in autunno e in inverno. Dunque bisogna stare attenti a non sforare questo monte ore.