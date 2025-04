“Non comprate le rimanenze” | Emergenza sanitaria uovo di Pasqua: finisci sul tavolo dell’obitorio in 12 minuti

Fai attenzione al pistacchio nelle uova di pistacchio. Rischi di lasciarci le penne in pochi minuti se non le mangi con attenzione.

Se c’è qualcosa che non può mancare nel periodo pasquale, questo è l’uovo di cioccolato. È un vero must della festa e qualcosa che piace a chiunque, sia grandi che piccini.

I più piccoli lo adorano soprattutto per la sorpresa che si trova al suo interno, mentre i più grandi lo apprezzano per il cioccolato, che rappresenta per loro una dolce coccola.

Ciò nonostante può rappresentare un pericolo per la salute se non si presta una certa attenzione nel mangiarlo.

Non stiamo parlando delle calorie che contiene, ma di altri pericoli che nasconde, in modo particolare quello al pistacchio, che sotto certi versi può essere addirittura ritenuto letale.

Un pericolo per la vita

Un uovo di cioccolato al pistacchio è talmente pericoloso che può portare alla morte se non si fa attenzione a mangiarlo. Si finisce al cimitero in pochissimi minuti.

Ne è un esempio ciò che è successo di recente a un bambino, che ha rischiato la morte a causa del pistacchio. Stava per morire mangiandolo. Fortunatamente però i medici e i suoi genitori sono riusciti a salvarlo.

A un passo dalla morte

Di recente una città del modenese ha rischiato di essere la scenografia di una pagina di cronaca nera a causa del pistacchio. Un bambino ha rischiato di morire soffocato mangiandolo, ma fortunatamente i medici e i genitori sono riusciti a salvarlo.

Come indicano i giornali, guidati telefonicamente dai soccorsi, che stavano nel frattempo arrivando, i genitori del bambino sono riusciti a praticare delle mosse di disostruzione che hanno spostato il pistacchio nei bronchi e salvato il piccolo dalla morte. Tuttavia se non fossero intervenuti il bimbo sarebbe deceduto in pochi minuti a causa del pistacchio. Per questo quindi è importante fare attenzione a mangiarlo, sia da solo che nelle uova pasquali. I suoi frammenti possono essere pericolosi ed è quindi bene prestare attenzione nel consumarlo.