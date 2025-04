Ultim’ora: morta Eva dei Cesaroni | Fatale un incidente stradale: con lei anche la mamma, la reazione dei Mastronardi

La notizia è di quelle che lasciano senza parole: la protagonista della celebre serie tv I Cesaroni al centro di un drammatico episodio.

La famosa beniamina della tv italiana sarebbe stata vittima di un incidente.

Ecco la news che ha spezzato il cuore dei fan dell’artista italiana.

Celebre attrice e noto personaggio di una delle fiction più seguite di sempre, passata a miglior vita.

Triste destino per Eva dei Cesaroni e per la madre Lucia. Non ci sarebbe stato nulla da fare.

Cesaroni, la triste notizia per i fan affezionati alla storica fiction italiana

I Cesaroni è stata una delle serie tv più seguire della storia del piccolo schermo italiano. La fiction, nata su ispirazione della serie spagnola Lo Serranos è andata in onda per la prima volta nel 2006 su Canale 5. Fino al 2014 ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori e per l’anno prossimo è previsto un attesissimo ritorno. Per ora quello che che si sa è che si chiamerà I Cesaroni – Il Ritorno e, come ha anticipato Claudio Amendola, ai microfoni di Radio Deejay, andrà in onda per 6 prime serate nei primi mesi del 2026.

Si tratterà di 12 nuovi episodi che tutti i fan appassionati non vedono l’ora di poter seguire in tv. Intanto però è saltata fuori una notizia inaspettata, che ha lasciato senza parole i seguaci di una delle protagoniste de I Cesaroni. Scopriamo di che cosa si tratta.

La news che sta facendo il giro del web e della carta stampata

Nelle scorse ore ha suscitato molto clamore un contenuto veicolato online sul ritorno de I Cesaroni. La news ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico di Canale 5. A quanto pare, la nuova stagione si potrebbe aprire con una scena inaspettata e drammatica. Marco e Giulio dinanzi a una tomba. Non una tomba qualsiasi ma quella di Eva e Lucia. Dunque il racconto della fiction riprenderebbe a partire dalla possibile morte delle due protagoniste, strappate via alla vita da un terribile incidente.

Dallo spoiler riportato dal canale Social.tv8 su Tik Tok, si evince dunque che potrebbe essere morto il personaggio di Alessandra Mastronardi, l’attrice che per tanti anni ha vestito i panni della celebre Eva della serie di Mediaset. Come l’artista italiana ha sempre affermato, non ha mai avuto intenzione di tornare sul set de I Cesaroni. Per tanto i fan non credono alla veridicità della news. Intanto, sempre secondo le anticipazioni inedite del suddetto canale, Giulio avrebbe cominciato una storia d’amore con la ex moglie di Ezio Masetti, ovvero Stefania Masetti.