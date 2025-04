Fragole, non cadere in tentazione: non comprare quelle del Conad | Fino al 15 maggio ti stanno solo danneggiando

Le fragole sono un buonissimo frutto di stagione è bene però stare attenti alle controindicazioni.

Durante queste feste pasquali abbiamo dato il via ad una vera e propria maratona gastronomica tra colombe, pastiere, uova di cioccolato, lasagne, agnello, ecc.

Prendere dei chili in questi giorni, purtroppo, è molto semplice quanto inevitabile. Peggio ancora se poi prolunghiamo le abbuffate al 25 aprile e al 1 maggio, i chili in eccesso aumentano.

Possiamo però evitarlo, senza grandi sacrifici e con una dieta bilanciata. Introdurre più frutta di stagione nei nostri pasti può essere il primo passo.

Poter consumare la frutta di stagione è sempre un’ottima idea e le fragole sono un esempio di ciò che possiamo trovare oggi in vendita. L’importante è scegliere quelle giuste e sapere la quantità consigliabile al giorno.

Fragole, consumo e benefici ma attenzione a non esagerare

In questo momento dell’anno possiamo gustare dell’ottima frutta e approfittare di tutte le sue proprietà nutrizionali. Nel caso specifico delle fregole, sono un’ottima fonte di sali minerali e di tanti elementi preziosi per il nostro organismo: sono ricche di omega 3, ma anche di vitamina B6, folati, antocianine e numerosi fitonutrienti. I benefici delle fragole sono tanti. Contengono molecole antiossidanti e antinfiammatorie che sono amiche della nostra salute del cuore e, sono degli ottimi frutti che prevengono anche alcune forme di cancro.

Tra la frutta che troviamo sugli espositori al supermercato o alle bancarelle possiamo dire che è quella che ha il minor quantitativo di zucchero. Proprio per questo, possiamo anche parlare dei benefici delle fragole per la dieta. Sono senz’altro un alimento da suggerire quando si desidera restare in forma, senza rinunciare ad un frutto dolce. La loro composizione con il 90% di acqua ci permette di mangiarle senza temere di ingrassare. Naturalmente, per approfittare dei benefici delle fragole, evitando le controindicazioni, è necessario non esagerare oltre le dosi suggerite.

Attenzione alle controindicazioni, attendi fino al 15 maggio

Per godere di tutti i benefici delle fragole è consigliabile il consumo di massimo 3 etti di fragole al giorno. Esagerare con le quantità e mangiarne troppe, può causare reazioni allergiche come rossore e prurito. E’ bene quindi evitare il consumo eccessivo, specie perché in natura abbiamo a disposizione tantissima frutta che possiamo assaporare insieme alle fragole.

Sicuramente rimane uno frutto indicato per la dieta avendo un basso quantitativo di zuccheri. Infatti, in 100 grammi di prodotto possiamo trovare solo 5,3 grammi di zuccheri solubili. Non bisogna comunque dimenticare che per mantenersi in forma è fondamentale avere una dieta equilibrata e fare attività fisica. In questa maniera, avremo la certezza di non mettere chili di troppo e avere sempre una silhouette perfetta. Sicuramente, dopo il 15 maggio, ci si potrà concedere qualche lusso anche alimentare.