“I croccantini di Lucky me li paga lo Stato” | Ufficiale il Reddito di Cittadinanza per animali domestici: 550 euro al mese

Sei hai un amico a 4 zampe e ami gli animali, ora, finalmente anche tu puoi ottenere il reddito di cittadinanza.

Avere in casa un cagnolino, un felino o un coniglietto, adesso può fruttarti centinaia di euro al mese.

A quanto pare il Governo ha deciso di intraprendere un’iniziativa che farà piacere a tutti i cittadini, animalisti e non.

Ora la notizia di cui si parlava da tempo è diventata ufficiale. Scopri come fare per ottenere il beneficio fiscale

Ecco come richiedere il contributo del Governo italiano a favore di fido, per coprire tutte le spese per il tuo migliore amico, grazie al reddito di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza per animali domestici, la novità per chi un amico a 4 zampe

In Italia sempre più persone hanno un animale da compagnia ed è indubbio che il legame con gli amici a quattro zampe sia qualcosa di molto speciale e, in tanti casi, perfino terapeutico. Negli ultimi tempi infatti, stati resi noti, a seguito di diverse ricerche scientifiche, i benefici della pet therapy. Se anche tu ami gli animali e hai un cane, un gatto, un coniglietto o un altro animale domestico, allora di certo questa è la notizia che ti farà fare letteralmente i salti di gioia.

A quanto pare, in base alle ultime disposizioni del Governo italiano, ora puoi ottenere il reddito di cittadinanza per gli animali domestici. Scopri di che cosa si tratta nello specifico, come inviare la tua richiesta e a quanto ammonta il beneficio statale.

Come fare a richiedere a ottenere il beneficio statale

Nella dichiarazione dei redditi del 2025 è possibile inserire le spese veterinarie, così da ottenere importanti sgravi contributivi. Attualmente, compilando il Modello 730 tutti i contribuenti italiani infatti, possono ottenere una speciale detrazione fiscale, con uno sconto fino al 19 per cento sull’Irpef, l’imposta sui redditi delle persone fisiche, su una spesa massima di 550 euro all’anno. Per poter diventare titolari del bonus bisogna aver sborsato la cifra minima di 129,11 euro per far fronte a interventi sanitari veterinari, acquisto di medicinali, visite specialistiche.

L’importo massimo erogato a titolo di rimborso, come si legge sul sito www.diregiovani.it, è pari a 80 euro in totale. Per poter per poter ottenere il beneficio contributivo, basta compilare dal rigo E08 fino a E10 con il codice 29, se si compila il Modello 730. Chi invece usa il Modello Redditi Persone Fisiche, dovrà compilare il rigo da Rp8 a RP13, sempre con il medesimo codice, ovvero il 29. Occorre allegare alla dichiarazione dei redditi anche le ricevute delle spese per le quali è prevista la possibilità di ottenere la detrazione fiscale.