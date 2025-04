Lui è Sergio, il delfino più piccolo del mondo: è quasi uno scherzo della natura | Mangia come un pesce rosso appena nato

È talmente minuscolo che si stenta a credere appartenga ai cetacei. È infatti il delfino più piccolo del mondo.

Si stenta a credere che questo sia effettivamente un delfino. Normalmente siamo abituati a considerarlo come un animale la cui lunghezza supera nettamente l’altezza degli uomini, ma questo qui è eccessivamente piccolo.

Si potrebbe infatti dire che è uno scherzo della natura in quanto raggiunge a malapena gli 1,6 metri.

In realtà però Sergio non è nulla di tutto questo. È il più piccolo al mondo, ma è a tutti gli effetti un delfino. Appartiene infatti alla famiglia dei cetacei.

Tuttavia viene considerato una rarità per le caratteristiche che ha. Pochissimi altri delfini sono infatti come lui.

Una vera rarità nel mondo

Questo delfino non è solamente il più piccolo del mondo ma allo stesso tempo è anche il più minacciato, a causa degli intrappolamenti nelle reti da pesca e degli scontri con le barche.

In totale se ne contano solamente 110 e pare che di questi solamente 25 siano femmine in grado di riprodursi. Oltre che a essere incredibilmente piccolo è quindi anche un animale raro.

Il delfino più piccolo del mondo

La particolarità di questo delfino sta nelle sue dimensioni, che raggiungono al limite gli 1,6 metri. Rispetto ai delfini che tutti conosciamo, che normalmente riescono anche a raggiungere i 2,4 metri, sono molto più piccoli e proprio per questo delle rarità.

A differenza dei normali delfini, i cefalorinco di Maui non riescono poi a stare molto tempo in immersione. Riescono a starci per solamente 90 secondi, per nutrirsi di pesci e di piccoli crostacei che si trovano nel fondo dell’oceano. Tuttavia non sono considerabili degli scherzi della natura. Sono i più piccoli del mondo, ma è normale che siano così. Le dimensioni ridotte sono le loro caratteristiche base.