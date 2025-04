Pania Secca: disavventura per due giovani disorientati, riportati a casa dai Vigili del Fuoco

Un lieto fine per una vicenda che poteva concludersi anche molto peggio: per fortuna l’allarme è stato ricevuto regolarmente.

Si è conclusa senza conseguenze serie la disavventura di due giovani escursionisti che, nella giornata del 23 aprile, si sono persi sulla Pania Secca, nel comune di Molazzana.

I ragazzi, di 26 e 27 anni, si sono resi conto di non riuscire a ritrovare il sentiero per il rientro e, con grande senso di responsabilità, hanno deciso di chiedere aiuto. Ricevuta la richiesta di soccorso, i Vigili del Fuoco del comando di Lucca hanno localizzato le coordinate dei giovani e hanno attivato il nucleo elicotteri di Cecina per procedere al recupero.

I due escursionisti sono stati elitrasportati al campo sportivo di Molazzana, dove una squadra di Vigili del Fuoco di Castelnuovo di Garfagnana li ha presi in consegna e riaccompagnati alla loro auto, parcheggiata nella zona del Piglionico.

La Pania Secca è una montagna delle Alpi Apuane, meno conosciuta rispetto alla più famosa Pania della Croce, ma altrettanto affascinante. Con i suoi sentieri impervi e i tratti esposti, essa richiede un buon allenamento fisico e una preparazione adeguata per affrontarla in sicurezza.

Perdersi in montagna

I panorami mozzafiato e l’ambiente selvaggio attirano ogni anno molti appassionati in montagna, ma anche escursionisti meno esperti, che talvolta sottovalutano le difficoltà. Perdersi in montagna è purtroppo un rischio concreto, anche per chi possiede esperienza.

I principali fattori che contribuiscono allo smarrimento sono la scarsa visibilità, la perdita del sentiero, l’affaticamento o la sopravvalutazione delle proprie capacità. E’ fondamentale pianificare attentamente l’escursione, studiare la cartografia, dotarsi di GPS o bussola e, se possibile, evitare di affrontare il percorso da soli.

Niente panico e, se in difficoltà, chiamare i soccorsi

In caso di difficoltà, come dimostrato dai due giovani recuperati sulla Pania Secca, la scelta più sicura è quella di contattare tempestivamente i soccorsi senza cercare di “improvvisare” il ritorno.

L’episodio si è fortunatamente concluso senza danni, grazie alla prontezza d’animo dei ragazzi e alla professionalità delle squadre di soccorso. Esso rimane però un utile promemoria per tutti gli amanti della montagna: anche un’escursione apparentemente semplice può trasformarsi in un’emergenza se non affrontata con la giusta preparazione.