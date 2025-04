Ultim’ora: addio al bagaglio a mano, Ryanair lo ha proibito per sempre | Dall’1 maggio cambia tutto

Ecco perché vi servirà una connessione a internet per poter dire addio al bagaglio a mano su Ryanair e tutte le altre compagnie low cost.

Mancano ancora diversi mesi alle tanto attese vacanze estive, eppure i cittadini sono già proiettati con la mente alla prossima meta turistica che andranno a scoprire nel dettaglio. In base alla meta scelta, che sia qui in Italia o all’estero, molti dovranno prendere l’aereo per potersi spostare.

C’è chi quindi ha già iniziato a prendere le misure del proprio bagaglio, cercando un modo per fare entrare più vestiario possibile senza sforare in misure e peso, per evitare che il costo del biglietto possa triplicare.

Le regole sono molto stringenti tra le varie compagnie aeree in merito al bagaglio, per questo motivo, se avete una connessione a internet, potrete dire addio al bagaglio a mano per Ryanair e le altre compagnie low cost.

Le regole per il bagaglio a mano

Ogni compagnia aerea ha delle regole molto stringenti in merito alle dimensioni che devono avere i bagagli e ai relativi prezzi e supplementi se queste sforano quelle dimensioni. In linea di massima la maggior parte delle linee aeree prevede la possibilità di portare un piccolo bagaglio a mano in modo gratuito sull’aereo. Per farvi un esempio, come riportano da goopti.com, per Ryanair, il vostro zaino non deve superare queste dimensioni: 40x20x25 cm.

Superate queste dimensioni, si possono ancora definire bagaglio a mano, gli zaini/valigie che non superano i 55x40x20 e i 10 kg di peso. Il prezzo per Ryanair e le varie compagnie low cost, delle quali regole vi invitiamo a prendere visione sul loro sito ufficiale, varia indicativamente dai 10 euro ai 70 euro. Da tenere anche in considerazione la differenza di prezzo se la prenotazione viene fatta online o direttamente in albergo.

Dite addio al bagaglio a mano

Voi lo sapete perché se avete una connessione ad internet potete dire addio al bagaglio a mano su Ryanair per i prossimi voli? Ebbene, come vi dicevamo nel paragrafo precedente, la nota compagnia aerea low cost, permette ai propri passeggeri di non pagare nessun supplemento se il proprio piccolo bagaglio non supera le dimensioni descritte. Ed è qui che Amazon viene in vostro soccorso con un’offerta veramente incredibile. Quindi, attivate la vostra connessione, recatevi sull’app ufficiale del noto e-commerce e cercate lo “Zaino 40x20x25 per Ryanair”. Con questo inseparabile oggetto, potrete viaggiare sena problemi e soprattutto potrete riporre i vostri accessori senza problemi.

Lo zaino infatti è progettato per essere riposto sotto il sedile in modo da non pagare nessun supplemento extra e grazie ai vari scomparti ben distribuiti, potrete inserire i vostri vestiti, le scarpe in uno scomparto separato, gli accessori che vi servono per la vostra beauty routine, così come tablet e così via. Ricordatevi poi della gettonata tasca antifurto posteriore, nella quale potrete inserire chiavi, passaporto e smartphone, senza il timore che vi possano essere rubati. Questo gioiellino potrà essere vostro per la modica cifra di 32,11 euro anziché 45,99 euro, ma affrettatevi perché l’offerta è limitata, non si sa fino a quando potrete acquistare lo zaino a questo prezzo, come riportano da hdblog.it.