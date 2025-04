La chiamano “Capitan Schettino”: quest’auto è una macchina di morte | L’airbag è difettoso: sbatti e finisci diretto al Creatore

Se hai questa auto ti conviene fare molta attenzione: potresti essere a rischio ogni qualvolta metti in moto.

Scopri come fare a proteggere la tua incolumità e quella degli altri passeggeri.

Nessun crash test reggerebbe all’impatto: questi veicoli sono da rottamare.

Se hai comprato una di queste macchine ti convien riportarla subito in concessionaria.

Nelle scorse ore è scattato l’allarme della casa automobilistica

Auto pericolosa, la chiamano capitan Schettino

Mettersi al volante è sempre una sfida, perché, in qualsiasi momento, la strada, che è piena di insidie, può rivelarsi un terreno scivoloso, in tutti i sensi, capace di farci perdere il controllo dei veicolo. Pedoni, ciclisti, ostacoli lungo la carreggiata, maltempo e intemperie, monopattini elettrici, motociclisti e altre auto sono un pericolo costante. Per aumentare i livelli di sicurezza lo scorso 25 novembre è stato approvato il nuovo Codice della Strada che è entrato in vigore ufficialmente a partire dallo scorso 14 dicembre 2024 Tuttavia rispettare le regole non è sufficiente a mettere i conducenti al riparo, del tutto, da eventuali rischi.

Esiste un pericolo preciso, per alcuni tipi di vetture, che, strano a dirsi, proviene direttamente dai sistemi che dovrebbero aiutare a limitare i danni di eventuali incidenti stradali. Sembra un paradosso ma è tutto vero. Scopri di quale auto si tratta e se corrisponde alla tua, prendi tutte le dovute precauzioni. La prudenza non è mai troppa.

Quali veicoli sono a rischio incidenti

L’incidente di cui parliamo è quello provocato dall’airbag. Il palloncino montato a protezione di guidatori e passeggeri, come è ben noto, se difettoso può provocare danni permanenti a chi si trova nell’abitacolo. Dunque un sistema di protezione che dovrebbe attutire urti dovuti a impatti con altri veicoli o a frenate brusche si può rivelare un pericolo. Per evitare contatti fatali la casa automobilistica Citroen, dopo aver riscontrato delle anomalie, ha invitato i clienti a “sospendere immediatamente la guida del veicolo” come si legge sul sito web ufficiale del giornale Il resto del Carlino.

Il motivo, indicato nella lettera raccomandata spedita agli automobilisti, è il possibile ma concreto rischio di lesioni gravi o addirittura morte. Le vetture incriminate sono i modelli C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019. Se la tua auto è una di queste, puoi chiedere il risarcimento per spese per l’auto ferma, ovvero assicurazione e bollo e per il costo del noleggio di un’auto sostitutiva. Anche il danno da mancato utilizzo dell’auto, come l’impossibilità di andare al lavoro e, per le auto acquistate dopo il 2016, può essere risarcito anche il danno da inganno commerciale e il deprezzamento del valore. Per essere rimborsati ci si può rivolgere all’associazione a tutela dei consumatori Adiconsum.