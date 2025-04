Lucca-Aulla, disagi sulla linea ferroviaria dopo il matempo: riprogrammazione prosegue fino al 4 maggio

Ripresa la circolazione tra Minucciano ed Aulla, dopo che il 23 aprile una serie di frane avevano portato all’interruzione della tratta.

La linea ferroviaria Lucca-Aulla ha ripreso la circolazione tra Minucciano e la Lunigiana alle ore 17 di mercoledì 24 aprile, dopo l’interruzione causata da una frana che, nella serata del 23 aprile, aveva interessato la tratta tra Equi Terme e Monzone.

I tecnici della Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato intensamente per rimuovere i detriti e ripristinare la sicurezza lungo la linea. Tuttavia, la riprogrammazione dei servizi ferroviari nella tratta Minucciano-Aulla proseguirà almeno fino a domenica 4 maggio, mentre la circolazione tra Lucca e Minucciano resta regolare.

L’interruzione è l’ennesimo effetto del forte maltempo che ha colpito la zona in aprile. Già il 17 aprile, infatti, un violento nubifragio aveva provocato una grande frana a Equi Terme, isolando il borgo e bloccando sia la viabilità provinciale che la linea ferroviaria Lucca-Aulla.

Il fronte franoso aveva invaso la carreggiata stradale in località Molino, rendendo impossibile l’accesso al paese. I residenti erano rimasti bloccati per ore, assistiti dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

Il maltempo del 23 aprile

Il 23 aprile un nuovo peggioramento meteorologico, annunciato con allerta gialla dalla Protezione Civile regionale, ha aggravato ulteriormente la situazione in tutta la Lunigiana e nel nord-ovest della Toscana. Forti piogge e temporali sparsi hanno provocato nuove frane, allagamenti e smottamenti in diverse località.

In particolare, nella frazione di Gignago, nel comune di Fosdinovo, una frana ha interrotto la strada principale, isolando alcune abitazioni e complicando i soccorsi. Anche nelle province di Lucca e Massa Carrara sono stati segnalati numerosi disagi: circa 500 persone sono rimaste isolate a causa dei danni alla viabilità.

Un lento ritorno alla normalità

La ripresa della circolazione ferroviaria rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità, ma l’emergenza non è ancora del tutto superata.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane e collinari più fragili, dove il rischio di ulteriori smottamenti resta elevato. Intanto, il lavoro di monitoraggio e messa in sicurezza prosegue senza sosta: squadre di tecnici, volontari e personale della Protezione Civile stanno operando per liberare le strade e riparare i danni, mentre i sindaci dei comuni più colpiti chiedono interventi strutturali per fronteggiare il dissesto idrogeologico sempre più frequente.