Svolta epocale: torna finalmente la Pensione di Cittadinanza | La prendi a 43 anni e 1 mese: è la prima volta nella storia italiana

Arriva la Pensione di Cittadinanza che accorcia i tempi di raggiungimento della pensione. Adesso ci si può andare a 43 anni e un mese.

Sono in arrivo tante novità per chi deve percepire la pensione.

Una di queste riguarda l’età pensionabile, che dal 2027 verrà allungata di tre mesi. Torna a aumentare dopo anni di sospensione, considerando che dopo il COVID sono aumentate le speranze di vita.

Ciò vuol quindi dire che per andare in pensione bisognerà lavorare tre mesi in più. Trattandosi però di una decisione prettamente politica, c’è qualche possibilità che il governo impedisca che ciò avvenga, ma bisognerà attendere la fine dell’anno per avere certezze.

Il governo ha tempo infatti fino al 31 dicembre per ottenere le risorse necessarie per congelare tale annullamento. C’è quindi qualche speranza che questa venga congelata. Se così non fosse non ci sono buone notizie per nessuno.

Nel 2027 grandi novità in fatto di pensioni

Attualmente è a 67 anni che si raggiunge l’età pensionabile, ma dal 2027 questa salirà a 67 anni e 3 mesi, a meno che il governo non trovi le risorse necessarie a congelare tale allungamento.

Risorse che sono pari a 4 miliardi di euro, come indica “Money.it”. Chi dovrebbe percepire a breve la pensione, sta quindi vivendo dei momenti di tensione, considerando che il governo ha tempo fino alla fine dell’anno per recuperare tali risorse. Si trova quindi in una situazione di bilico. Ma ecco invece cosa cambia per chi invece deve ottenere la pensione anticipata.

La novità per la pensione anticipata

Come indica “Money.it”, considerando che nel 2027 aumenterà l’età pensionabile di 3 mesi, arrivando a 67 anni e tre mesi di età, aumenterà di conseguenza anche l’età per ottenere la pensione anticipata, a meno che il governo non faccia qualcosa.

La legge prevede che è possibile ottenere la pensione anticipata dopo 42 anni e 10 mesi di contributi, ma con quest’ aumento anche questa aumenterà di tre mesi, arrivando ai 43 anni e un mese di contributi. Questa è la situazione che si prospetta, salvo congelamenti, di cui però non verremo a conoscenza fino alla fine dell’anno. Il tempo di scadenza per poter ottenere tali risorse affinché il congelamento sia effettivo è questo.