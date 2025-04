Addio Arbre Magique: con il trucco della nonna te lo produci in casa con 10 centesimi | Questo dura all’infinito

Dite addio all’Arbre Magique, grazie al trucco della nonna te lo crei da solo con pochi centesimi.

Ci sono principalmente due tipi di automobilisti: quelli che sono maniaci della pulizia del proprio veicolo e lavano l’auto almeno una volta a settimana e coloro che si ricordano di aspirarla soltanto in particolari occasioni come matrimoni e cerimonie varie.

A prescindere dal vostro gruppo di appartenenza, tendenzialmente tutti quanti inseriscono all’interno della propria 4 ruote il classico deodorante per l’auto che sia l’Arbre Magique o tutti gli altri. Oggi giorno in commercio ce ne sono moltissimi, dalle forme più svariate.

Molti di essi infatti diventano dei veri e propri accessori di bellezza da tenere in auto. Ad ogni modo, dite addio ai deodoranti industriali, con il trucco della nonna ve lo producete a casa con pochi centesimi.

L’importanza di avere un’auto pulita

Sono molti gli automobilisti che amano avere un’auto sempre pulita e in ordine, per rivivere ogni giorno quella piacevole sensazione che si avverte quando si ritira il proprio veicolo dalla concessionaria. Per avere tutto questo, i guidatori aspirano quotidianamente gli interni dell’auto e ne puliscono gli esterni mediante i classici autolavaggi a gettoni. Almeno un paio di volte all’anno poi, ci si affida al personale esperto che provvederà a lavare sia gli interni che gli esterni.

Oltre a questo, inserire all’interno dell’auto un deodorante è una pratica molto comune, in quanto, proprio come succede a casa, entrare e avvertire un odore di pulito, è un ottimo modo per godersi una sorta di beatitudine interiore. Ovviamente bisognerà scegliere una profumazione delicata, che non sia troppo forte, se non si vuole avvertire qualche malessere, come per esempio un forte mal di testa.

Il trucco della nonna

Se amate cimentarvi nel fai da te, sappiate che grazie al trucco della nonna, potrete dire addio ai deodoranti per auto industriali, come per esempio l’Arbre Magique e gli altri e optare per questa soluzione pratica, veloce e dalla profumazione delicata che vi farà avvertire un senso di beatitudine durante tutto il viaggio in auto.

Vi serviranno soltanto due ingredienti a pochi centesimi, parliamo del limone e del bicarbonato. Prendete un contenitore con il tappo forato e al suo interno versate il bicarbonato fino alla metà del barattolo e versate 12 gocce di succo di limone. Rimescolate tutto, chiudete il barattolo e inseritelo in auto e sentirete che profumo. Potrete anche creare uno spray, qualora vogliate spruzzare il deodorante in auto all’occorrenza. In questo caso, prendete il vostro spruzzino e versate al suo interno: 300 ml di acqua, il succo di mezzo limone e un cucchiaio di bicarbonato. Chiudete il tutto, agitate per bene e spruzzate il deodorante per auto a vostro piacimento.