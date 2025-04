Clamoroso dal Conclave: “non verrà eletto successore Papa Francesco” | Sarà la prima volta nella storia del Vaticano

Veramente il successore di Papa Francesco non verrà eletto dal Conclave? Ecco che cos’è successo.

Dopo 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, i fedeli avevano sperato che il peggio fosse passato e invece in maniera del tutto inaspettata, il 22 aprile all 7:30, come letto su tgcom24.mediaset.it, Papa Francesco è venuto a mancare nella sua residenza a Casa Santa Marta, all’età di 88 anni.

Il pontefice è stato colpito da ictus cerebrale, seguito da coma e collasso cardiocircolatorio. Nonostante tutto, pur apparso molto debilitato, il Papa aveva voluto presenziare a tutti gli eventi pubblici in programma, fino alla sua ultima apparizione durante la domenica di Pasqua.

Molti nomi illustri hanno preso parte al funerale del Papa, così come moltissimi fedeli. Sono stati oltre 90mila i cittadini che hanno voluto salutare il Pontefice, recandosi nella Basilica di San Pietro. E adesso, si sono chiesti in molti? Molte le parole rilasciate a questo proposito, così come quella dichiarazione per cui il Conclave non eleggerebbe il successore di Papa Francesco per la prima volta nella storia. Ma sarà veramente così? Facciamo chiarezza.

Come si elegge il nuovo Papa

Come riportano da la7.it, l’elezione del nuovo Papa avviene con il processo segreto e solenne, chiamato Conclave, in cui i cardinali della Chiesa cattolica eleggono il nuovo Pontefice. Si dice “conclave”, dal latino “cum clave”, che significa “con chiave”, riferito al fatto che i cardinali durante le elezioni dovranno sottoporsi a clausura per tutto il tempo finché non ci sarà la famosa fumata bianca e la celebra frase, “Habemus Papam”, non verrà pronunciata.

Dovrebbero essere più di 100 i cardinali elettori di tutto il mondo che dovranno votare tra i vari nomi presenti, in lizza per ottenere questa nomina, la cui votazione si svolgerà nella Cappella Sistina. Qui i cardinali pronunceranno un giuramento di segretezza assoluta e finché vedremo le classiche fumate nere, il loro operato continuerà nei giorni a venire, come successe già in passato. Allora perché c’è chi parla di una rivoluzione interna in questo caso?

Le parole rilasciate in merito al Conclave

Dopo aver spiegato come avverrà la nuova votazione, perché si vocifera che il nuovo Papa non sarà eletto con il Conclave? Ebbene, è opportuno fare chiarezza, in quanto, come succede spesso in rete le notizie vengono distorte, se non reperite da fonti ufficiali.

Queste voci hanno preso piede dopo la dichiarazione rilasciata dal cardinale tedesco Müller, come riportano da tg.la7.it: “Fine di un’era, non verrà eletto un successore di Papa Francesco…”, proseguendo poi: “Ogni Papa deve servire la missione di San Pietro: è servus servorum Dei. Il futuro Papa non è un successore del suo predecessore ma un successore di Pietro…”, parlando poi di quelli che a detta sua sono stati i punti di forza e quelli “più deboli” di Francesco. Attendiamo quindi di scoprire chi otterrà la famosa fumata bianca.