Ultim’ora: addio alle strisce pedonali | “Da oggi se ti investono è colpa tua”: cambiata totalmente la legge

Veramente cambiano le regole per l’attraversamento sulle strisce pedonali per i pedoni? Facciamo chiarezza.

Il rispetto del Codice della Strada è fondamentale non soltanto per la propria sicurezza ma anche per quella altrui. Quando si gira la chiave nel quadro dell’auto o di un qualunque mezzo a motore, ogni guidatore deve essere conscio del fatto di avere una grossa responsabilità per strada.

Ovviamente le regole non devono essere rispettati soltanto da chi guida un veicolo qualunque a motore, ma anche dai pedoni, dai ciclisti, dai recenti guidatori di monopattino e così via. Se tutti rispettassimo la legge, non ci sarebbero tanti incidenti per strada, ma purtroppo siamo ancora lontani da questa utopia.

Inoltre, dopo quella voce che sta circolando in rete, secondo la quale, se i pedoni vengono investiti è colpa loro e le regole sono cambiate sulle strisce pedonali, sta facendo allarmare ancora di più i cittadini. Ma sarà veramente così?

L’importanza di seguire il Codice della Strada

Il Codice della Strada come dicevamo, è molto importante, in quanto, grazie alle normative di cui è composto, si può mantenere l’equilibrio su strada. Per questo è importante conoscerlo alla lettera: parliamo di segnali, limiti di velocità, regole da seguire in strada e così via. Soltanto così si possono evitare le dure sanzioni previste, soprattutto dopo l’aggiornamento entrato in vigore qualche mese fa.

Ricordiamo infatti che di recente sono state molteplici le multe che si sono visti recapitare i cittadini per quelle infrazioni gravi che prevedono anche la sospensione della patente. Parliamo di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, guida con lo smartphone e ancora chi non ha rispettato il limite di velocità.

Cosa sapere in merito ai pedoni

Cosa vuol dire che nel Codice della Strada è cambiata la normativa in merito ai passaggi dei pedoni sulle strisce pedonali? Ebbene, queste credenze popolari sono difficili da far cadere, in quanto molti guidatori sono convinti che per esempio se un pedone attraversa fuori le strisce e viene investito è colpa sua, oppure che se vedono un pedone a metà delle strisce pedonali, chi si trova dal lato opposto può procedere senza doversi fermare.

Sfatiamo tutti questi miti e quelli che circolano da anni, in quanto dovete far riferimento soltanto a un regolamento preciso e cioè quello inserito nel CdS. La legge parla chiaro, i pedoni hanno sempre la precedenza rispetto a tutti i veicoli, a prescindere dal senso di marcia e quindi il conducente deve sempre fermarsi, ovviamente in condizioni di sicurezza, rallentando preventivamente, per far passare il cittadino a piedi. Chi nega la precedenza ai pedoni rischia una multa che va dai 167 euro ai 665 euro, per non parlare delle conseguenze in caso di incidente stradale. Anche quando il pedone non rispetta le regole e attraversa fuori le strisce, pur essendo in torto nella maggior parte dei casi, questo non esime il conducente ad adottare comunque la massima prudenza nei suoi confronti.