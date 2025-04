Ultim’ora: Giorgetti approva “l’anno di ferie” | 12 mesi a casa con stipendio intero: basta avere la tessera sanitaria

Novità importanti per i lavoratori italiani, periodo di riposo più lungo senza decurtazione dello stipendio.

Le ferie annuali sono un diritto fondamentale dei lavoratori previsto dalla legge. Secondo la normativa infatti, ad ogni lavoratore spetta un periodo di ferie retribuite all’anno, a cui non possono rinunciare.

Per questo motivo, in tutti i settori è previsto un minimo di giorni che possono aumentare a seconda dell’attività dell’azienda in cui opera il lavoratore.

Ad ogni modo, si tratta di un periodo importante che consente di riposarsi, di recuperare le energie psico-fisiche e di dedicarsi ai propri interessi e alla vita familiare.

Nel frattempo, per i lavoratori sono in arrivo importanti cambiamenti. Nelle scorse settimane è stata approvata una proposta di legge che introduce novità positive per i lavoratori con maggiori tutele del diritto alle ferie.

Diritto alle ferie, maggiori tutele per i lavoratori

Il diritto alla ferie, come è noto, si estende a tutti lavoratori dipendenti, qualunque sia la loro qualifica, mansione o tipologia di contratto applicata. Viene riconosciuto anche ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti di inserimento. L’obbligo di concedere le ferie retribuite non spetta solo alle imprese, ma anche ai datori di lavoro individuali.

In questi giorni però, la Camera ha confermato un ulteriore diritto per i lavoratori. In particolare, i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, potranno avere la possibilità di richiedere un periodo di congedo fino a 24 mesi. Il periodo può essere richiesto in modo continuativo o frazionato. Durante il congedo, il posto di lavoro viene conservato, sebbene non sia prevista la retribuzione. La legge introduce anche dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito dedicate a visite mediche, esami e cure. Per i pazienti minorenni, queste ore sono riconosciute al genitore che li accompagna. Il provvedimento è stato pensato per tutelare i diritti di chi affronta gravi patologie.

Ulteriori novità per i dipendenti

Sempre per i lavoratori con un grado di invalidità superiore al 74%, oltre a richiedere un periodo di congedo più lungo, potranno al termine di questo, avere la priorità nell’accesso al lavoro agile, qualora la natura della prestazione lo consenta. Per i lavoratori autonomi con un rapporto continuativo, è prevista la sospensione dell’attività per un massimo di 300 giorni all’anno.

Un elemento innovativo è l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, con una dotazione di 2 milioni di euro annui, destinato a finanziare premi di laurea in memoria di pazienti oncologici. Questi premi saranno assegnati a studenti meritevoli in discipline scientifiche e mediche.