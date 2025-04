Allarme rosso skin care: metti questa crema e finisci morta stecchita | Il comunicato ufficiale del Ministero della Salute

Fare la skin care può essere così pericoloso a tal punto da rappresentare un pericolo per la vita. Attento a ciò che fai. Rischi la vita.

Fare la skin care è un’azione che permette di mantenere la pelle pulita e luminosa, ma che può avere delle conseguenze più o meno gravi se non viene fatta in un certo modo.

Poiché prevede l’uso di prodotti e una serie di pratiche utili a rendere la pelle più sana, è importante farla nel modo corretto ed evitare soprattutto di esagerare.

Nonostante si tratta di qualcosa che va fatto regolarmente affinchè si possano ottenere degli ottimi risultati, è bene non farla in maniera eccessiva.

Possono essere gravi le conseguenze per chi fa la skin care in maniera esagerata. Facendola in maniera ossessiva si corre anche il rischio di morire. È bene quindi fare attenzione, poiché ne va della nostra vita.

Dalle irritazioni alla morte, i rischi che si corrono

Una skin care ossessiva può irritare la pelle, ma anche portare alla disidratazione e alla compromissione della barriera cutanea.

Può anche portare la persona a sottoporsi alla chirurgia estetica, con l’obiettivo di avere una pelle più bella. Così facendo però può mettere a rischio la propria vita, come è successo in questo specifico. Il semplice intervento che doveva essere, è diventato una vicenda che è finita sui giornali.

Un intervento fatale

Negli ultimi giorni è finita sui giornali la storia di Sabrina Nardella, giovane donna di Gaeta, che è deceduta dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.

Come “Il Messaggero” indica, la donna si era affidata alla clinica latropolis di Caserta, nella quale si eseguono per lo più degli interventi legati alla chirurgia estetica, ma è deceduta a seguito di alcune complicazioni insorte durante l’operazione. Sono in corso le indagini e si attende l’autopsia sul corpo per avere novità. Purtroppo un intervento che doveva essere di routine è stato per lei fatale.