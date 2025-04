Biscotti Eurospin, altro che sottomarca: li produce il boss dei dolci italiani | Ha fatto i milioni sul nostro diabete

I biscotti Eurospin, sono prodotti da qualcuno che non ti aspetteresti mai. Il suo nome ti sorprenderà!

Fare la spesa è una di quelle operazioni che non possono mancare nella nostra routine quotidiana. A seconda delle esigenze, ognuno di noi sceglie il giorno e il momento da dedicarvi.

Negli ultimi anni però, risparmiare è diventato indispensabile per tutti ed è per questo che sempre più famiglie scelgono di puntare su alcuni discount.

A spiccare tra questi vi è sicuramente Eurospin, divenuto ormai un punto di riferimento per moltissimi consumatori, dove qualità e convenienza è assicurata.

E’ proprio all’interno della nota catena che è possibile trovare alcuni biscotti prodotti da uno dei più famosi marchi italiani.

Grandi Brand da Eurospin

I rincari si fanno sempre più sentire e sono in molti che ridimensionano le loro spese facendo in alcuni casi delle rinunce anche nel settore alimentare. Trovare la convenienza economica e la qualità non è sempre facile ma in questo Eurospin riesce a fare la differenza. Il noto discount infatti, vede al suo interno prodotti selezionati e scelti accuratamente ad un prezzo accessibile a tutti.

Sebbene alcuni abbiano ancora dei dubbi, rimarranno sicuramente sorpresi quando scopriranno che dietro alcune referenze ci sono partner importanti e rinomati. È assolutamente un pregiudizio sbagliato pensare che i prodotti con il marchio Eurospin non abbiano lo stesso livello di quelli realizzati da aziende che vantano anni di storia alle spalle. Delle volte, basterebbe solo leggere l’etichetta dietro per sapere chi di nasconde dietro alcune produzioni.

Biscotti Eurospin, ecco chi li produce

I biscotti dolciari che presentano marchio “Dolciando&Dolciando”, sono indubbiamente uno degli acquisti preferiti dei clienti Eurospin. Eppure non tutti sanno che dietro questi biscotti “Buon Mattino” ci sono grandi realtà come la Bistefani e la Colussi. Della stessa linea vi sono anche i cornetti realizzati dalla Bauli, il cui nome già dice tutto. Gli altri prodotti con sfoglia vengono invece realizzati da “Biancoforno Arte Pasticcera”. Alcune delle fette biscottate che troviamo sugli scaffali del supermercato sono realizzati sempre da Colussi.

Ma non è tutto, i grandi nomi non sono finiti qui. Molti dei prodotti di “Tre Mulini”sono prodotti dalla Cecato, mentre tortellini e ravioli, che presentano sempre il marchio “Tre Mulini” sono realizzati da Giovanni Rana. Anche l’acqua “Ginevra” è prodotta da Guizza, mentre l’olio “Frantoio La Rocca” è fornito da Castel dei Condimenti. Ottimo anche il caffè, anche se non tutti potrebbero immaginarlo. Pellini produce il “Don Jerez”, mentre “Espresso Italia” si collega a Gimoka. Insomma, tutte partnership di alto livello, chi fino ad ora è stato riluttante potrebbe pensare di fare i suoi acquisti da Eurospin, difficilmente ne uscirà pentito, oltre ad avere un beneficio tangibile per il proprio portafoglio.