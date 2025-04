Giorgia Meloni l’ha fatto ancora: ecco l’Assegno di Inclusione per minorenni | 500€ e ti compri quello che vuoi

Che cos’è l’Assegno di Inclusione per i minorenni, grazie al quale possono ottenere 500€? Facciamo chiarezza.

Viviamo in una realtà fatta di rincari e periodi delicati per cui i cittadini cercano in tutti i modi di arrivare alla fine del mese, cercando di utilizzare soltanto il proprio stipendio, senza intaccare i propri risparmi, in modo da tenerli per le emergenze.

Con l’introduzione dei vari bonus e agevolazioni previste nella Legge di Bilancio, i cittadini possono capire a quali poter aspirare, dopo aver presentato l’ISEE aggiornato. Non tutti però vengono elargiti automaticamente, in quanto per alcuni bisogna presentare domanda se si rientra nei requisiti richiesti.

Eppure in pochi erano a conoscenza di quello che è stato definito come Assegno di Inclusione per minorenni. Ecco come fare per ottenere quei 500€ che fanno gola a molti.

Cos’è l’Assegno di Inclusione

Prima di proseguire, volevamo fare una breve panoramica sul classico Assegno di Inclusione, per evitare che si generi confusione. Dunque questo aiuto altri non è che una misura nazionale attivata per contrastare la povertà, le fragilità e l’esclusione sociale dalle fasce deboli attraverso percorsi di formazione, di inserimento sociale, di lavoro e di politiche attive del lavoro.

Questo sostegno si compone di due parti: la prima, riguarda un’integrazione al reddito familiare fino a una soglia descritta nella quota A e la seconda invece, riguarda un sostegno per i nuclei che risiedono in abitazioni che vengono concesse in locazione, con contratto registrato mediante la quota B. Per poterlo richiedere ci sono alcuni requisiti che i cittadini devono poter avere per fare domanda all’INPS. Per citarne qualcuno: un valore ISEE non superiore ai 10.140 euro annui, un valore del reddito familiare che deve essere sotto i 6.500 euro annui e così via.

Un benefit per i minorenni

Una volta capito cos’è precisamente l’Assegno di Inclusione, che cos’è quindi, quello che è stato definito come Assegno di Inclusione per minorenni di 500€? Per questo abbiamo deciso di fare chiarezza, in quanto, quest’ultimo si riferisce al Bonus 500 euro per i giovani che risiedono nella Regione Lazio, la cui Regione ha collaborato con Sport e Salute, con l’intento di incentivare l’attività fisica e diffondere l’idea della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita più sano e attivo. Per poterlo richiedere i ragazzi devono avere dai 6 ai 18 anni, risiedere appunto nella Regione Lazio, come dicevamo e avere un ISEE inferiore a 50.000 euro.

Chi rientra in questi requisiti potrà ottenere il voucher dal valore di 500 euro da utilizzare per lo svolgimento di tutte quelle attività gratuite presso: “Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gli Enti di Terzo Settore di ambito sportivo (ETS di ambito sportivo), operanti sul territorio laziale e regolarmente iscritti, per le ASD/SSD, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e, per gli ETS di ambito sportivo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”, come riportano da money.it. Avete tempo fino alle 16 del 16 maggio per fare domanda, recandovi sul sito di sportesalute.eu, accedendo con il vostro SPID, CIE o CNS e compilando la candidatura.