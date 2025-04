Incredibile dal Ministero dell’Istruzione: “scuole chiuse anche a maggio” | Hanno appena esteso il quarto mese di vacanza

L’anno scolastico potrebbe terminare prima del previsto. Le scuole potrebbero finire a maggio. Gli studenti avranno quattro mesi di vacanza.

Molti studenti definiscono quest’anno scolastico come fortunato, visti i tanti giorni di vacanza che hanno avuto tra un ponte festivo e l’altro.

Quest’anno in particolare, i ponti festivi, i cui giorni sono capitati più volte nel cuore della settimana, hanno concesso loro diversi giorni lontani dai banchi scolastici, soprattutto nel mese di aprile, vista la vicinanza della Pasqua alla Festa della Liberazione.

Tante scuole sono rimaste chiuse per ben 10 giorni, ovvero dal 17 al 27 aprile, considerando che dal 17 al 22 aprile si sono celebrate le festività pasquali e il 25 aprile c’è stato invece il ponte, che ha regalato agli studenti altri due giorni di vacanza, essendo capitato in prossimità del weekend.

Ora però che le feste sono finite, le scuole dovrebbero tornare a essere aperte regolarmente. Tuttavia le cose potrebbero andare diversamente. Non si esclude la possibilità che gli studenti abbiano un altro mese di vacanza, che farebbe chiudere la scuola molto prima del previsto, a maggio.

Un periodo di vacanza più lungo del previsto

Fatta eccezione per le giornate dell’1 maggio e del 2 giugno, dedicate alla Festa dei Lavoratori e alla Festa della Repubblica, le scuole dovrebbero rimanere regolarmente aperte fino al 7 giugno. Tuttavia nelle ultime ore sta sorgendo la possibilità di chiuderle prima del previsto.

Non si esclude quindi, se le situazioni degli ultimi giorni dovessero precipitare, che le scuole rimangano chiuse per un po’. Tutto dipende dalla situazione, che se dovesse persistere, darebbe agli studenti un po’ di tempo in più per rimanere a casa.

Anche a maggio lontano dai banchi di scuola

Alcuni studenti considerano il non andare a scuola un sogno, ma per chi studia in questo paese è invece un obbligo non andarci. Il blackout glielo impedisce.

Come spiega “tgt24.sky.it” nelle ultime ore la Spagna, il Portogallo e la parte del sud della Francia sono stati messi in ginocchio da un blackout, che ha seminato il panico. Comunicazioni in tilt per ore, voli e treni fermi, ascensori bloccati. Queste sono alcune delle conseguenze che ha avuto il blackout, che ha anche portato alla chiusura delle scuole. Al momento non è chiaro quali siano state le cause, ma certo è che se la situazione dovesse persistere, le scuole in Spagna potrebbero rimanere chiuse.