Ultim’ora: inventata la prima ‘lasagna con 10 kcal’ | La mangi e la digerisci in 12 secondi: meno calorica dell’aria

Ami la lasagna ma hai paura di prendere dei kili? Prova subito questa ricetta semplice e veloce e goditi la tua lasagna light!

Quando parliamo di lasagna ci riferiamo indubbiamente a uno dei piatti più buoni della nostra tradizione culinaria e che difficilmente mancano sulla nostra tavola.

Eppure sopratutto chi desidera mantenersi in forma, è costretto a rinunciarvi per il suo contenuto altamente calorico.

Oggi però, i nuovi metodi di preparazione sono in grado di rendere anche i primi complessi più leggeri e soprattutto digeribili.

Esempio è proprio una nuova ricetta, facile e veloce, che consente di cucinare una lasagna non solo eccezionale ma con appena 10 calorie.

Una nuova ricetta da salvare

Uno degli elettrodomestici che ormai sono molto diffusi nelle cucine moderne è la friggitrice ad aria. Questo dispositivo utilizza dell’aria calda per cucinare i cibi con un basso quantitativo di olio. Ciò permette di avere un risultato simile alla frittura ma con meno grassi. E’ proprio con la friggitrice ad aria che Francesca Pace, food blogger nonché tecnologa alimentare, ha sperimentato diverse ricette per imparare a utilizzare l’elettrodomestico del momento.

Tutte racchiuse in un libro. Si tratta di una guida ottima anche per ottimizzare chi già possiede la friggitrice ad aria e vorrebbe fare molto di più dei soliti piatti. È pratico diviso in antipasti, primi, secondi e contorni, dolci e c’è di tutto. Piatti leggeri di per sé che con la friggitrice diventano più gustosi e semplici da preparare, ma anche piatti più sostanziosi che con la friggitrice si alleggeriscono dato che richiede l’utilizzo di pochissimo olio. Tra tutte le ricette, una da non perdersi è la lasagna con salmone e zucchine. Tempo di preparazione totale? 25 minuti. Quindi per chi ha davvero poco tempo a disposizione e desidera cucinare qualcosa di buono questa ricetta è la soluzione giusta. Vediamo i dettagli del procedimento nel prossimo paragrafo.

Lasagna light: ecco il procedimento

Per preparare la lasagna al salmone con le zucchine occorrono prima di tutto questi ingredienti: 5 sfoglie pronte per lasagna all’uovo, 250 g di salmone fresco, 2 zucchine, 250 ml di besciamella, 1 pizzico di sale. Dopodiché si può passare al procedimento.

Come riporta lacucinaitaliana.it, grattugiate le zucchine e mettetele in uno scolapasta con un pizzico di sale. Tagliate il salmone privato delle pelle a cubetti. Strizzate le zucchine e iniziate a comporre la vostra lasagna.

Mettete un cucchiaio di besciamella sul fondo di una pirofila adatta alla cottura in friggitrice, quindi alternate le sfoglie di pasta, le zucchine e il salmone fino a terminare tutti gli ingredienti. Sull’ultimo strato distribuite abbondante besciamella. Cuocete in friggitrice a 170 °C per 25 minuti. Una volta terminato il tempo di cottura, potete estrarla dal cestello e servirla.