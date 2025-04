Banane, non comprare mai quelle che tendono al verde: ti mandano stitico per una settimana | Fanno da “tappo”

Perché non bisognerebbe comprare le banane che tendono al verde? Facciamo chiarezza.

Banane verdi, banane gialle, banane macchiate: molti si chiedono quale bisognerebbe mangiare in base alla propria situazione di salute. Ci sono tante credenze e tante teorie in merito a uno dei frutti più amati da grandi e piccini.

Hanno fatto perfino il contenitore porta banana per evitare che si possa schiacciare durante il tragitto essendo un ottimo spuntino durante la pausa. Non solo come frutto, la banana viene consumata anche come frullati, insieme allo yogurt e anche all’interno di torte e muffin.

Eppure da qualche tempo in rete si è letta quella voce in merito alle banane che tendono al verde e alla precisazione che sarebbe meglio non mangiarle, per non diventare stitico. Ma sarà veramente così?

Il mito della banana verde

C’è una sorta di confusione in rete, visto che molti hanno travisato le parole lette da articoli diversi, per questo motivo è meglio fare chiarezza. Iniziamo quindi sfatando il mito per cui la banana verde farebbe diventare stitica una persona. Come riportano da my-personaltrainer.it, uno dei principali vantaggi di consumare le banane acerbe è proprio l’aiuto nel regolarizzare il transito intestinale di chi la consuma, che contrasta sia fenomeni di diarrea che quelli della stitichezza. Inoltre come specificano da internazionale.it, le banane verdi sono particolarmente ricche di fibre che aumentano non solo il senso di sazietà, ma presentano anche un indice glicemico inferiore, mantenendo così sotto controllo il livello di glucosio nel sangue per chi soffre di diabete.

Dall’altro canto però le banane gialli essendo più dolci, sono amate maggiormente dai bambini, migliorando le difese immunitarie di chi le consuma. Come viene specificato però, chi soffre di ulcera gastroduodenale dovrebbe prestare attenzione al consumo di questo frutto, in quanto a prescindere che esso sia verde o giallo, potrebbe far avvertire in queste persone un senso maggiore di acidità di stomaco.

Il problema delle banane

Se è stato appurato che il consumo delle banane che tendono al verde non rilascia effetti collaterali negativi come riportato da qualcuno sui social, perché si invita ad acquistare questo frutto con prudenza? Ebbene, questa indicazione riguarda tutti i tipi di banane, così come mango, basilico e spezie, in quanto, da uno studio condotto da Foodwatch, riportato da greenme.it, è emerso che in questi alimenti sarebbero stati trovati be 140 pesticidi vietati nell’Unione Europea.

In questo caso di verifica il classico effetto boomerang, visto che in Europa queste sostanze sono vietate e così questi pesticidi vengono usati nei paesi che li esportano come India, Brasile, Egitto e così via e in seguito la frutta e verdura contaminata viene venduta nel nostro Paese e negli altri, mediante importazioni. Queste sostanze farebbero male non soltanto a livello di salute del consumatore, ma anche a livello di inquinante per l’ambiente. Nonostante la lotta contro l’esportazione di queste sostanze pericolose sia in corso, almeno per il momento la Commissione Europea starebbe valutando come intervenire per interrompere questo processo.