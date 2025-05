Era a 110€, ora è a 62€ | La friggitrice Ariete da 7L è una VERA BOMBA, ne restano pochi modelli disponibili

Offerta sensazionale in merito alla friggitrice ad aria dell’Ariete da 7L: da 110€ potrà essere vostra a 62€. Ecco di quale modello stiamo parlando.

La friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più acquistati degli ultimi anni, in quanto è stata incoronata la regina della cucina. Grazie a quel cestello, potrete cucinare di tutto, dagli antipasti, arrivando fino ai dolci.

Il bello di questo apparecchio è quello di poter preparare i cibi in maniera leggera e poco calorica, abbattendo i costi in bolletta, visto il suo basso consumo, rispetto agli altri elettrodomestici suoi simili, come per esempio il forno.

Inoltre il cibo è molto sfizioso, l’avete mai provate le sue patatine fritte? Ebbene, da 110€ a 62€, la friggitrice ad aria dell’Ariete da 7L potrà essere vostra, ma affrettatevi perché ci sono ancora pochi modelli a disposizione a questo prezzo.

Le caratteristiche della friggitrice ad aria dell’Ariete da 7L

Questo gioiellino dell’Ariete non potrete proprio farvelo scappare, soprattutto a questo prezzo scontato, anche perché è l’ideale per le famiglie numerose. Questa friggitrice ad aria è dotata di un cestello che permette di cucinare alimenti per 3-5 persone, nonché presenta 12 programmi preimpostati, che vi offre la possibilità di cucinare praticamente di tutto. Questo dispositivo è dotato di un sistema di circolazione di aria calda nel cestello a 360°, cuocendo gli alimenti in maniera uniforme, con un solo cucchiaio di olio e senza l’emissione di fastidiosi cattivi odori o fumi.

Inoltre, potrete cucinare alcune pietanze, come le patatine fritte o il pollo, sfruttando la funzione Max Crisp, grazie alla quale potrete avere una cottura croccante all’esterno e morbida all’interno. Infine, grazie ad altre funzioni aggiuntive, come per esempio il segnale Shake che vi avvisa quando dovrete girare le pietanze, la vostra esperienza con questo elettrodomestico, non sarà mai stata tanto semplice.

Un’offerta limitata da prendere al volo

Come riportano da tecnologia.libero.it, su Amazon è possibile acquistare la friggitrice ad aria dell’Ariete da 7L ad un prezzo veramente irripetibile. Da 110€, questo gioiellino potrà essere vostro a 62€, attenzione perché l’offerta a tempo potrebbe finire da un momento all’altro, non si sa quanti modelli saranno ancora disponibili a questo prezzo.

Questo sconto del 40% ha fatto abbassare il prezzo ai minimi storici, visto che non è facile trovare a una cifra del genere un prodotto con queste funzioni, per questo vi conviene affrettarvi e ordinare la vostra friggitrice, visto che come succede spesso nel noto sito di e-commerce, le offerte lampo non durano molto e di solito “vanno a ruba”.