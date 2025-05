In provincia di Livorno si erge un PICCOLO PERÙ che non tutti conoscevano | Ci trovi solo mare, montagne e gente sempre allegra

Perché in provincia di Livorno si trova un piccolo Perù che non tutti conoscono ma che in realtà è il posto ideale per le vacanze? Mare, montagna e allegria: le trovate tutte qui.

In Italia e nel mondo ci sono delle bellezze e delle rarità da scoprire per cui non basterebbe probabilmente una vita per poterle ammirare tutte, nei minimi dettagli. Per questo motivo, sono molti i cittadini che ogni anno partono per qualche nuova avventura.

D’altronde come diceva Gustave Flaubert: “Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo”. È bello partire e conoscere nuove usanze, incontrare nuove persone e scoprire nuovi luoghi, che siano in patria e non.

Così, tra un viaggio e l’altro, non potete non andare a visitare il piccolo Perù che si trova nella provincia di Livorno, dove potrete ammirare la bellezza del loro mare, delle montagne e la simpatia contagiosa della gente del posto.

Cosa vedere in Perù

Prima di parlarvi del piccolo Perù livornese però, non possiamo non parlare del Perù “quello vero”, le cui bellezze millenarie tolgono il fiato, per non parlare dei vari scenari meravigliosi, le loro varietà gastronomiche, quegli scorsi naturali sorprendenti che vi renderà questo viaggio indimenticabile.

Sono molteplici i luoghi da visitare: sicuramente Cuzco, eletta come città Patrimonio dell’umanità, così come Valle Sacra, Machu Picchu, Moray, le Saline di Maras, il Museo del Larco e molto altro ancora. Se decidete di andare a visitare il Perù, vi conviene partire tra maggio e ottobre, mentre è sconsigliato il periodo compreso da dicembre a marzo, visto che le forti piogge rendono difficili le varie escursioni.

Dov’è il piccolo Perù livornese

Voi lo sapevate che in provincia di Livorno si trova il piccolo Perù che non tutti conoscono? Qui è possibile bearsi tra il mare, le sue montagne e la gente sempre allegra e simpatica che vi accoglierà caldamente durante le vostre vacanze estive. Stiamo parlando di Cecina, un comune toscano di oltre 28mila abitanti. Ma cosa c’entra con il Perù?

Semplice perché la cecina, altro non è che un insaccato tipico del luogo composto da carne secca affumicata, spesso consumato nel piatto della loro tradizione gastronomica, conosciuto come tacacho. Ovviamente la città di Cecina non c’entra nulla con il piatto gastronomico, era soltanto un divertente gioco di parole, per mettervi curiosità. Questo comune è un punto di ritrovo per i turisti molto gettonato, soprattutto per la sua storia e per i siti archeologici presenti al suo interno, insomma una meraviglia tutta da scoprire.