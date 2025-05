C’è ancora chi è senza parole | In Toscana sono stati ritrovati dei GEYSER che spaventano l’Islanda, sono pazzeschi

In questo meraviglioso luogo della Toscana potrai ammirare uno spettacolo unico della natura che ti lascerà senza parole.

Non è una novità che la Toscana sia una regione meravigliosa, ricca di paesaggi straordinari e di panorami mozzafiato.

Quello che in pochi sanno però, è che in questa terra oltre alle note città, esistono dei luoghi spesso nascosti, di una rara bellezza.

Tra questi, troviamo un angolo di Toscana che somiglia all’Islanda dei geyser e che regala a chiunque lo visiti, un’esperienza unica e suggestiva.

Quindi se hai scelto di trascorrere la tua vacanza o semplicemente un weekend in Toscana, non puoi assolutamente perderti questo gioiello naturale.

Un angolo che somiglia all’Islanda in Toscana

Parliamo di un territorio dove natura, industria e architettura sono in perfetto equilibrio tra loro. Il grande valore della geotermia ha generato un impero delle energie rinnovabili tanto che architetti di fama internazionale hanno posto la loro firma su alcuni edifici della zona, famosa anche per la sua arte contemporanea e ambientale. Ma la vera caratteristica di questo splendido luogo, sono i geyser e gli sbuffi di vapore fanno da sfondo ad attività alquanto suggestive e avventurose.

Qui la natura si manifesta proprio con queste colonne di vapori bianchi e l’attività geotermica che va avanti da milioni di anni. Quest’area geotermica che si sviluppa misteriosa tra i comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina è un paesaggio insolito, avvolto nelle spire dei soffioni boraciferi, che pare abbia ispirato alcune descrizioni dell’Inferno di Dante Alighieri. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Dove vedere i geyser in Toscana

Situato in Val di Cecina in una vasta area che si estende tra le province di Pisa e Grosseto, come riporta ravelstales.it, troviamo la Valle del Divaolo, una delle più importanti aree geotermiche al mondo. E’ il luogo migliore da visitare se si vuole assistere al fenomeno dei geyser in Toscana. La valle si trova in Val di Cecina e si estende da Larderello, nel Comune di Pomarance in Provincia di Pisa, fino ai Comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Monterotondo Marittimo, sconfinando pertanto nella provincia di Grosseto.

I soffioni boraciferi di Larderello sono una delle attrazioni più straordinarie della Valle del Diavolo. Si tratta di sorgenti termali geotermiche che eruttano con forza attraverso emissioni di vapore ad alta pressione e temperatura che fuoriescono dal terreno, creando colonne di vapore e getti di acqua bollente. Tuttavia, per ammirare da vicino i suggestivi soffioni boraciferi di Larderello bisogna scendere più a sud al confine tra la provincia di Pisa e quella di Grosseto.