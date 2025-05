Ti ricordi questo sapore? Ora lo ritrovi da MD a soli 1,49€ | L’infanzia è tornata e la concorrenza trema

Non perderti quest’incredibile offerta solo da Md, ad un prezzo irrisorio, potrai acquistare un prodotto davvero buonissimo

Nel contesto della grande distribuzione italiana, da ormai diversi anni, MD è riuscito a guadagnarsi una posizione di spicco tra i vari supermercati presenti nel nostro territorio.

Oggi la catena è diventata un vero e proprio punto di riferimento per moltissime famiglie che desiderano fare la spesa senza svuotare il portafoglio.

MD infatti, offre ai consumatori una vasta gamma di prodotti ad un prezzo accessibile a tutti, senza mai sacrificare la qualità.

Questo ha permesso alla catena non solo di consolidare la sua presenza sul mercato ma anche di attirare un pubblico sempre più vasto.

MD, un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Un altro elemento chiave alla base del successo di Md, sono le sue offerte mensili. La catena infatti, a prezzi a dir poco competitivi, lancia ciclicamente promozioni imperdibili per la sua clientela. Tantissimi i prodotti offerti, ognuno di loro, è frutto di una scelta e selezione accurata per soddisfare le svariate esigenze dei clienti. Tra l’altro, non tutti sanno che dietro molti alimenti si nascondo aziende produttrici molto note.

Il ribasso dei prezzi infatti, è dovuto a particolari accordi commerciali, stipulati con i colossi del settore alimentare che garantiscono la qualità dei prodotti. Dopotutto basta leggere le etichette dietro le confezioni dei prodotti MD Discount, e vedere chi li produce, per capire che sono sempre i grandi marchi a produrre, ma sotto vesti diverse. Ma torniamo all’offerta di questo mese. Un prodotto come quello presente nell’ultimo volantino indica proprio come la grande della catena contribuisca al benessere delle comunità e a migliorare la vita delle persone. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

A soli 1,49 € uno dei prodotti più buoni di sempre

Il volantino assume oggi un’importantissima funzione di guida per aiutare clienti nella scelta dei propri acquisti. Questo strumento inoltre, permette di collegare la vendita fisica al dettaglio con quella online. Soffermandoci sul volantino di questo mese, fino al 1 giugno, sono presenti tantissimi prodotti siano scontati al 50%, 40% e al 30%. Non mancano le grandi marche, sulla prima pagina troviamo: le buonissime spinacine e cordon bleu Aia, rispettivamente di 490 gr e 500 gr, a soli 5,49 euro, i buonissimi cornetti Algida a 1,73 euro, l’ottimo prosciutto di Praga a 1,37 euro e molto altro. Da notare anche l’attenzione anche verso il settore della casa con telecamera da esterno a 39 euro o il mobiletto salvaspazio a 34,90 euro.

Tuttavia, nella lista degli alimenti più apprezzati dai consumatori e che ci fa subito venire in mente i ricordi della nostra infanzia ci sono i fagottini. Per gli amanti di questa bontà, da Md a soli 1,49€ sono in offerta i fagottini de “Le Specialità di Beppe” in due versioni: pomodoro e formaggio, prosciutto e formaggio. Corri subito nei punti vendita Md prima che termini l’offerta!