Tra Grosseto e Siena si nasconde la CITTÀ DEL BUCO | Qui si tiene la festa più importante dell’anno, guai a perdersela

L’atmosfera che si respira nella città del buco non ha eguali: prova a far visita a questo luogo magico e resterai senza parole.

Ecco dove andare per trovare un evento imperdibile e davvero unico nel suo genere.

Non puoi fartelo raccontare: qui si svolge una manifestazione che mette assieme tradizioni, sapori, riti e gesti di una volta.

Questo posto non è segnalato sulle guide turistiche, solo chi c’è stato davvero può coglierne tutta la bellezza.

Se non hai mai visitato la città del buco in vita tua, ti consigliamo di rimediare al più presto. Non te ne pentirai.

Città del buco, un luogo unico dove trovare tradizioni millenarie e riti tramandati di generazione in generazione

In Italia cultura significa anche tradizione culinaria ed enogastronomica. Perché la cucina italiana, candidata a essere inserita tra i beni protetti dall’Unesco, non è solo cibo ma è anche rito. Per questa ragione ci sono degli appuntamenti a cui dovrebbero presentarsi tutti, almeno una volta nella vita. Ci sono ricette tramandate di generazione in generazione, gesti, profumi e strumenti che meritano di essere celebrati. Tutto questo universo è racchiuso in un piccolo borgo del nostro Bel Paese.

Si tratta di una cittadina in cui da tantissimi anni, ogni anno, si tiene una manifestazione molto speciale, destinata a diventare una tappa fissa per migliaia di persone. Scopri dove andare per trovare un evento imperdibile e unico nel suo genere e lasciarti stupire da gusti di una volta e da irresistibili prelibatezze locali.

L’evento imperdibile che racconta la storia e le usanze locali

La manifestazione di cui parliamo deve il suo nome particolare all’usanza della popolazione di pulire le scarpe con la sugna. Per questa ragione, inginocchiandosi in chiesa, il tacco delle scarpe finiva con l’ungere gli indumenti all’altezza del sedere. L’evento in questione infatti, è la cosiddetta Sagra del buco unto. Si tratta di una festa coinvolgente e diversa da tutte le altre, che si tiene ogni anno nel mese di novembre e che va avanti da decenni e decenni. La parola “unto” però, come si legge su www.civitella-paganico.it, è associata anche all’olio di oliva, che qui si produce da sempre e che rappresenta un’eccellenza del territorio.

La sagra del buco unto si svolge a Civitella Marittima, frazione del comune di Civitella Paganico emette in scena i migliori prodotti locali e tutta la genuinità della Maremma. Chi partecipa ha il privilegio di assaporare tutto il gusto della cucina tipica Toscana. Sfilate e rievocazioni storiche, buon cibo e ottimo vino fanno da sfondo a un evento da non perdere.