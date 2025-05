119€ e tutti a casa | L’offerta di MD che ha fatto il botto, con un clic sistemi la famiglia per tutta la vita

Continuano le grandi offerti di MD, questa volta a soli 119 euro sei apposto non solo tu ma tutta la famiglia!

Una promozione che lascia tutti a bocca aperta quella lanciata della catena di supermercati MD, da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti.

Si tratta di un’occasione imperdibile per le famiglie italiane che va presa al volo prima che termini, visto che sta andando letteralmente a ruba.

Con l’ultima offerta infatti, MD ha spiazzato la concorrenza offrendo un prodotto che si trova sul mercato ad un prezzo nettamente superiore.

Un piccolo indizio che possiamo darvi, si tratta di un elemento che soprattutto con la bella stagione difficilmente ne farete a meno.

Incredibile offerta solo da MD

Ogni settimana, MD sorprende i suoi clienti con offerte accattivanti e promozioni che favoriscono l’acquisto. E’ bene ricordare che semplicemente sfogliando il volantino è possibile notare i tantissimi prodotti super scontati, dal settore alimentare fino alla casa e agli elettrodomestici. Insomma c’è davvero di tutto.

Prima di scoprire l’ultima offerta, ci teniamo a ribadire anche l’impegno costante di questa catena, che non si limita soltanto a offrire prodotti a buon mercato, ma si impegna anche in un’azione di responsabilità sociale, contribuendo al benessere delle comunità in cui opera, investendo in iniziative locali e collaborando con fornitori che rispettano standard di sostenibilità. MD è particolarmente attenta all’impatto ambientale e sociale delle proprie attività.

A soli 119 euro il prodotto che sistema tutta la famiglia

A breve le temperature saranno in aumento e tornerà di nuovo il problema di conservare gli alimenti e le bevande al fresco. A questo però ci ha pensato MD che a soli 119 Euro permette di acquistare l’ottimo congelatore Candy. Grazie al suo colore bianco neutro si adatta a qualsiasi ambiente. Con un volume utilizzabile di 33 L, offre lo spazio necessario per conservare diversi tipi di alimenti, mantenendoli freschi e pronti all’uso. La sua capacità totale di 33 L lo rende ideale per i nuclei familiari o come soluzione aggiuntiva di congelamento, garantendo sempre la massima efficienza.

Si ricorda che è è possibile acquistarlo esclusivamente online. I vantaggi però sono diversi: il servizio online infatti, offre la possibilità di ricevere i prodotti a casa, di ritirarli gratuitamente in negozio o pagare direttamente in cassa al ritiro. È anche possibile utilizzare la Gift Card MD o i buoni sconto per risparmiare. Inoltre grazie all’App puoi accedere direttamente alle offerte, personalizzando la lista spesa. Non perderti questa incredibile offerta e acquista subito il congelatore!