Weekend toscano, torna la festa più GODERECCIA dell’anno | Si mangia, si canta e si fischia: c’è gente che viene dal Canada

Non appena conoscerai il programma di questa manifestazione vorrai organizzare subito il tuo weekend in Toscana.

Non si tratta solo di gustare ottime leccornie locali, ma di fondersi con lo spirito godereccio di un popolo che, in quanto a buona tavola e a convivialità, ha solo da insegnare.

L’evento di inizio estate è questo: segna l’indirizzo e vai diretto verso un autentico tripudio di sapori italiani.

Ti verrà l’acquolina in bocca solo a leggere il menu. Nessuno può resistere alla bontà dei piatti tipici serviti qui e nemmeno alla magica atmosfera di festa che sa di tradizione e genuinità.

Qui a tavola non si scherza: questo è uno degli appuntamenti che i veri golosi non possono proprio perdere.

La festa più godereccia d’Italia

Come forse saprai l’Italia è la patria del buon cibo e tutto lo stivale offre tantissime pietanze ricche di gusto, perché vanta una varietà enorme di prodotti Igp, Dop, Doc e una tradizione gastronomica invidiata in tutto il mono. In alcune zone l’offerta supera, per alcuni aspetti, le altre e c’è un posto dove la carne, i salumi, i formaggi e le leccornie locali non si contano. Qui le ricette sono tramandate di generazione in generazione. Per preparare la classica focaccia si usa ancora un impasto fatto a mano e ogni bontà racchiude l’identità del posto.

Se sei curioso di scoprire il gusto autentico di una delle regioni più goderecce di tutto lo stivale, c’è un evento che non puoi proprio perdere. Scopri le date dell’appuntamento con i sapori di una volta e la vera tradizione.

L’appuntamento imperdibile con il gusto e le tradizioni di una volta

Forse ne avrai già sentito parlare, perché è probabilmente la festa più godereccia di tutta Italia. Si tiene ogni anno nella Mecca del gusto, dove buona tavola vuol dire cultura, e rito, ovvero in Toscana. Si svolge durante tutti i weekend di maggio ma anche durante il primo weekend di giugno.

La sagra di cui parliamo si tiene nel Parco Mediceo di Pratolino, un prestigioso complesso monumentale che fa parte della Città Metropolitana di Firenze e che dal 2013 è stato insignito dell’ambito titolo di Patrimonio Mondiale dell’umanità.

Alla festa ed è possibile assaporare irresistibili tortelli fatti a mano, schiacciata soffice e fragrante, succulenti piatti a base di carne di cinghiale, oltre a godere del fantastico parco verdeggiante, immerso nella natura. Come si legge sul sito web www.firenzetoday.it chi desidera delle informazioni aggiuntive sulla manifestazione più golosa di tutti i tempi può contattare il numero 3478016784.