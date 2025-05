A poca distanza da Lucca vi è il BORGO SOMMERSO | Ogni tre giorni viene fuori una chiesa, un palazzo e una vecchia edicola

Cosa vuol dire che a poca distanza da Lucca c’è un borgo sommerso dove viene fuori spesso un paese?

Sono molteplici i luoghi misteriosi di cui non conosciamo la storia o comunque quei paesi che hanno una qualche particolarità che attrae ogni anno milioni di turisti. È il caso per esempio della scoperta delle piramidi sommerse nelle profondità marine al largo di Cuba, come letto su Geopop.

Diciamo che quando sentiamo parlare di scoperte di civiltà sommerse, è impossibile non pensare alla leggenda che ruota attorno al mistero di Atlantide. Di cui se ne parla anche negli scritti di Platone.

Per questo motivo sono molti che si sono incuriositi dopo aver appreso di quel borgo sommerso a poca distanza da Lucca, dove viene fuori spesso un paese nascosto. Di cosa stiamo parlando?

Lucca: una meta turistica molto gettonata

Lucca è una città italiana, situata in Toscana, nota per la sua cinta muraria rinascimentale che circonda tutto il centro storico, nonché per quelle tipiche strade acciottolate che ci riportano ai tempi passati. Da cui è possibile percorrere quelle zone alberate in cima a quei bastioni del XVI e XVII secolo.

Ci sono svariati motivi per cui molti turisti decidono di trascorrere le loro vacanze estive in questo luogo meraviglioso. Passiamo infatti dalla vista mozzafiato, al buon cibo, alla simpatia locale, fino ad arrivare a luoghi storici e culturali imperdibili. Come il museo della casa natale di Giacomo Puccini, il Duomo di Lucca, le chiese di San Michele e San Frediano e così via.

Inoltre, c’è un evento che è in grado di radunare tutta Italia e non solo, parliamo ovviamente del Lucca Comics, dove in quei giorni, vi sembrerà di essere finiti in un grande manga. Se non l’avete mai visto, vi consigliamo di acquistare i biglietti per tempo, per la prossima edizione, resterete senza parole.

Il borgo sommerso vicino Lucca

Tra le varie meraviglie che potrete visitare a Lucca, ce n’è ancora una che si trova nei pressi della città. Parliamo di quel borgo sommerso, per cui spesso riemerge un paese. Ma di cosa parliamo? Come riportato da Wikipedia, le Fabbriche di Carreggine, è un paese fantasma della provincia di Lucca. Esso è stato abbandonato nel 1947 e quindi sommerso dalle acque del lago artificiale di Vagli, che si è formato dopo la costruzione della diga idroelettrica.

Nel titolo viene ironizzato il fatto che ogni tanto riemerge un paese con chiesa e altre costruzioni, per via che in diversi anni, la zona è stata prosciugata per effettuare lavori di manutenzione della diga. Ha fatto così riemergere quell’antico paese, una volta abitato e adesso dimenticato.