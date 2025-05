Gallicano, furto al magazzino del Supermercato Conad: rubati liquori per 150€

Quattro persone arrestate e refurtiva recuperata, grazie ai Carabinieri del comando di Castelnuovo di Garfagnana.

Chi l’ha detto che “rubare una sciocchezza” non fa danni? A Gallicano, provincia di Lucca, quattro ragazzi ci hanno provato: sono entrati nel magazzino del supermercato Conad del posto pensando forse di farla franca.

Obiettivo? Fare incetta di alcolici e qualche altra cosetta, per un totale di circa 150 euro. Niente che gridi “rapina a mano armata“, certo, ma comunque un furto. E come tale è stato trattato.

Beccati praticamente in tempo zero dai carabinieri – che evidentemente hanno l’occhio lungo – i quattro sono stati rintracciati poco dopo il colpo nei dintorni del supermercato. Refurtiva recuperata, denuncia assicurata. E la festa, se mai era cominciata, è finita prima ancora di stappare il primo bicchiere.

La storia potrebbe sembrare una classica bravata da giovani, uno di quei “tanto è poca roba” che si sentono dire troppo spesso. Ma la legge non funziona così. In Italia, il furto – anche se il bottino è di poco conto – è un reato penale.

Cosa si rischia per un “furtarello”

Per capirci: si rischiano da sei mesi a tre anni di carcere, più una multa che parte da 154 euro. E se ci sono aggravanti – tipo il furto in un esercizio commerciale o in concorso con altre persone – si sale fino a sei anni.

Altro che ramanzina dei genitori. E non è finita lì. Perché oltre al penale, ci sono anche conseguenze civili: chi ruba può essere condannato a risarcire il danno. E il danno non è solo economico – tipo rimborsare la merce – ma può includere anche il danno morale per chi ha subito il furto.

Conseguenze pesanti per anni per colui che ruba

Anche se si tratta di un supermercato, il danno deve essere risarcito: non basta restituire tutto per cavarsela con una semplice ed amichevole pacca sulla spalla.

Morale della favola? Rubare anche una “bischerata” può cambiare la vita, e certamente non in meglio. Oltre a sporcare la fedina penale, l’esser presi in flagrante a rubare espone a costi, processi e problemi che possono durare anni.