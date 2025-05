Ma quale Forte dei Marmi, la SPIAGGIA DEI VIP in Toscana è solo questa | Costa la metà ed è alla portata di tutti

La vera spiaggia dei Vip è questa. Lascia perdere tutte le altre mete affollate, se vuoi vivere un’esperienza di lusso.

Non ascoltare i consigli degli influencer e dei travel blogger. L’esclusività qui è di casa.

per un’estate all’insegna di un divertimento d’elite non andare nei soliti posti gettonati: c’è una perla tutta da scoprire.

Non è Porto Rotondo e nemmeno Forte dei Marmi e non è nemmeno Capri o Ponza: ecco come si chiama la spiaggia dei Vip.

Chiunque mette piede qui resta letteralmente senza parole. Tra acque limpide, arte natura e cultura, questo posto affascina i veri intenditori.

Spiaggia dei Vip, la meta ideale per chi è alla ricerca di un paesaggio mozzafiato in un contesto esclusivo

Chiunque voglia fare una vacanza Vip pensa di prenotare un volo per le isole Formentera, Capri o per le meravigliose mete balneari della Toscana. In questo caso ci si dirige a Forte dei Marmi. Il motivo è che tutti noi, siamo da sempre abituati a pensare che Forte dei Marmi sia la località più adatta a chi cerca un’esperienza esclusiva.

Di certo tale località è rinomata e deve la sua popolarità a una storia di servizi balneari di prim’ordine che hanno attratto da sempre l’elite toscana e non solo, ma c’è una baia che fa concorrenza a questo splendido borgo di mare. Scopri di quale Comune si tratta e prova a organizzare un’escursione o un soggiorno qui. Resterai letteralmente senza parole. La sua bellezza ti conquisterà.

La baia dove trovare il vero lusso tra mare limpido e bellezza autentica

Il posto di cui parliamo sorge nella Maremma grossetana. Non si tratta però della blasonata Forte dei marmi ma di un’altra località balneare, molto apprezzata. Il borgo di cui parliamo ha origini etrusche e ancora oggi è possibile ritrovare tracce di quell’epoca. Vanta la presenza di tanti antichi monumenti, come il Castello Aragonese, che risale al X secolo, la Chiesa di San Giovanni battista e la splendida area archeologica di Vetulonia.

La spiaggia dei Vip si trova a 22 km da Grosseto ed è stata premiata più volte con le 5 Vele di Legambiente, come si legge sul sito web www.castiglionedellapescaia.it. Oltre a offrire delle acque blu e delle spiagge bellissime, rappresenta anche un’attrazione irresistibile per gli amanti della natura. Quindi infatti, sorge la riserva naturale di Diaccia Botrona. Il posto di cui parliamo, come avrete capito, è Castiglione della Pescaia, spiaggia vip per eccellenza della regione Toscana, amata proprio per le sue innumerevoli bellezze, i suoi servizi turistici e per l’offerta di intrattenimento e balneari.