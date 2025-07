ULTIM’ORA – Lunedì NOTTE ROSA in Toscana | Solo in questo posto il cielo sarà tutto colorato, evento unico

Ben presto ci sarà la notte rosa in Toscana: è questo l’appuntamento più importante di tutta l’estate 2025.

Scopri dove sarà possibile respirare un’atmosfera unica, proprio nel cuore del Bel Paese.

Non perderti la notte rosa se vuoi assaporare tutta la magia della bella stagione. Attenzione, le eclissi di luna e quelle di sole non c’entrano nulla.

Si tratta di un evento diverso dal solito: ecco dove andare per partecipare. Non è la solita notte di San Lorenzo.

Vivi l’ebbrezza di una notte rosa in Toscana, lasciati incantare dal talento e colleziona ricordi indimenticabili.

Notte Rosa in Toscana, l’evento imperdibile di luglio 2025

La notte rosa di cui parliamo non ha nulla a che vedere con il sole e nemmeno con la luna. Non sarà l’effetto di un eclissi e neppure di altri fenomeni astronomici estivi. Si tratta di un appuntamento imperdibile però perché si darà vita a una delle più apprezzate espressioni dell’arte e si potrà vivere un’esperienza davvero unica.

Nella regione più amata dagli stranieri, in un Comune speciale prossimamente ci sarà un live show di quelli che richiamano estimatori e appassionati, curiosi, turisti e local. Scopri qual è l’evento da non perdere e l’appuntamento più atteso del mese di luglio 2025. Resterai letteralmente senza parole per l’emozionante serata, all’insegna del vero divertimento.

Dove andare per lasciarsi incantare dallo spettacolo del talento e dell’arte

La notte rosa sarà quella in cui si esibirà un grandissimo artista italiano, da sempre molto apprezzato dal pubblico italiano e non solo. Lui è uno dei cantautori e chitarristi italiano che hanno venduto il maggior numero di dischi in assoluto: si parla di circa 80 milioni di copie. L’appuntamento è per il 21 luglio alle 21:30, presso la suggestiva cornice dell’anfiteatro Fonte Mazzola, a Peccioli, provincia di Pisa, in Toscana. Qui, come si legge tra le ultime notizie pubblicate su www.pisatoday.it, ci sarà il concerto di Umberto Tozzi, che anticiperà i suoi prossimi concerti musicali. Notte rosa, oltre ad essere uno dei suoi brani inediti più famosi e più ascoltati, è anche il nome del suo prossimo tour.

Sarà possibile accedere acquistando il biglietto di ingresso, il cui costo è di 55 euro. Il ridotto costa 40 euro e per i possessori di card Amici del Polo museale di Peccioli, per i soci Belvedere e per i minori di 18 anni il prezzo sarà scontato a 32 euro. Tutti i biglietti sono reperibili sul sito web www.ticketone.it o preso la biglietteria 11 Lune, che si trova presso l’ufficio Turistico del Comune di Peccioli, in Piazza del Popolo 5.