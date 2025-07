Siena BATTE Firenze | Qui mangi la BISTECCA al top, lo dicono anche i più golosi: non c’è partita

Se sei alla ricerca della bistecca più buona di tutta la Tosca, sappi che stai per ricevere una bella dritta.

Se stai pensando alla città del giglio sei completamente fuori strada. Non è il Comune legato alla famosa famiglia dei Medici.

A quanto pare il posto in cui andare per assaporare tutto il gusto della Toscana a tavola è un altro.

La patria della carne alla fiorentina non è Firenze. Scopri la vera meta del sapore.

Una volta che avrai scoperto dove si può assaggiare la bistecca migliore della regione, vorrai tornarci sempre.

Bistecca, dove mangiare la miglior carne alla fiorentina

Chi visita la Toscana sa che avrà il privilegio di assaggiare piatti tipici senza eguali. Tra ottimi vini autoctoni e cibi locali unici, una gita o una vacanza in questa regione è un’autentica esperienza di sapore. Tra le leccornie toscane una menzione speciale va alla cosiddetta fiorentina. La vera bistecca toscana non è una qualsiasi carne grigliata ma una tradizione, tramandata di generazione in generazione, che si fa gusto, prelibatezza, specialità.

L’originale fiorentina infatti, può essere servita solo ed esclusivamente al sangue per evitare che si perda la tenerezza della carne. Il motivo è che per la bistecca alla fiorentina viene scelto solo un taglio di carne, ovvero quello che proviene dalla parte lombare del manzo, includendo l’osso a T, da cui si ricava la cosiddetta T-Bone, il filetto e il controfiletto. Si tratta di un taglio alto e spesso, di circa 3-4 cm, ideale da cuocere sulla brace oppure sui carboni e non su una comune griglia. Se hai già l’acquolina in bocca, ti sveliamo dove mangiare la miglior bistecca alla fiorentina.

Il vero tempio del gusto, dove poter assaporare tutta la bontà delle migliori specialità toscane

Come si legge sul sito web www.eventiintoscana.it, ben presto ci sarà una manifestazione imperdibile per i veri golosi. Si tratta della Sagra della Bistecca di Casole d’Este, in provincia di Siena. Qui si potrà non solo assaporare ottime bistecche, preparate nel rispetto della tradizione toscana ma perfino scegliere i tagli di carne preferiti, delle migliori macellerie locali da consumare al momento. Dopo aver selezionato le proprie preferenze infatti, si può chiedere ai cuochi della Sagra di farli cuocere sui bracieri allestiti nell’area food.

Insomma, si tratta di un’esperienza che parte dagli occhi e che si conclude con il palato. Se sei una buona forchetta faresti bene a partecipare! L’appuntamento è per domenica 20 luglio 2025 in Piazza della Libertà. L’evento verrà ripetuto anche il 24 agosto 2025.