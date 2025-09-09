Pensioni 2026: il maxi bonus che nessuno si aspettava | Queste le categorie più fortunate, lista definitiva pubblicata

Nel 2026, alcune persone potranno beneficiare di alcuni bonus che influiranno sulle future pensioni. Possono fare la differenza.

Il 2026 si preannuncia come un anno di conferme ma anche di importanti novità dal punto di vista previdenziale, un contesto che, pur non subendo stravolgimenti radicali, rimane complesso e richiede un’attenta pianificazione.

Conoscere le regole è infatti fondamentale per chi vuole guardare al futuro con consapevolezza e assicurarsi una pensione dignitosa. E considerando che il 2026 porta delle agevolazioni che potrebbero fare la differenza in ambito pensionistico, è bene essere informati.

È bene anche sapere delle conferme che il nuovo anno porta, come il requisito per raggiungere la pensione di vecchiaia, che è stato fissato a 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi versati, e quello della pensione anticipata, che è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ci sono tante cose in ballo. È quindi importante esserne a conoscenza, date anche le conseguenze che queste possono poi avere.

Novità in arrivo, ma occhio alle regole

Tra le opzioni più discusse e prorogate per il prossimo anno c’è Quota 103, che consente di lasciare il lavoro molto prima del previsto. Questa agevolazione consente infatti di andare in pensione all’età di 62 anni, con 41 anni di contributi.

Tuttavia per quanto sia allettante, questa proposta implica un calcolo interamente contributivo della pensione, che può ridurre in modo significativo l’assegno finale. Per questo è bene essere informati a riguardo, anche sulle conseguenze che ci possono essere nel lungo termine.

Alcune categorie saranno le più agevolate

Come “Ilrichiamodellaforesta.it” spiega, c’è un secondo strumento di rilevanza che potrebbe anticipare la pensione di alcuni lavoratori, consentendogli di lasciare il lavoro a partire dai 63 anni con 30 anni di contributi versati. Si tratta dell’Ape Sociale.

È una misura che è stata pensata per aiutare chi si trova in condizioni di maggiore fragilità, anche se per alcuni di questi, ha come requisito un’età minima di 63 anni e 36 anni di contributi. Può essere però un grande aiuto per chi vive in condizioni di difficoltà, come i disoccupati, i caregivers e gli invalidi con una percentuale superiore al 74%, oltre a chi svolge mansioni particolarmente gravose. Può fare la differenza, ma è importante esserne a conoscenza per poterne beneficiare.