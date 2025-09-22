UFFICIALE – Napoli si SPOSTA in Toscana | Stravolta la cartina nazionale, il sindaco ne prende atto e ne va fiero

Non riesci a resistere a tutto ciò che riguarda la cultura di Napoli? Allora devi recarti in questo posto della Toscana

Firenze e dintorni sono luoghi apprezzati perché ricchi di storia e immersi totalmente nella natura. Infatti non è solo la culla del Rinascimento, ma anche una sorta di oasi paradisiaca sono dedicati al verde. Ciò permette alle persone di fare lunghe passeggiate, praticare attività fisica o semplicemente leggere un buon libro su un prato. E se ora vi dicessimo che Napoli si sposta in Toscana?

Inoltre di capoluogo toscano è noto anche per le sue prelibatezze gastronomiche. Lampredotto, la bistecca fiorentina, la schiacciata e tanto altro ancora non fa altro che soddisfare chi non riesce a resistere ai piaceri della tavola.

Tuttavia non mancano delle occasioni in cui è possibile degustare i piatti appartenenti ad altre tradizioni culinarie, in particolar modo quelle del Sud Italia. A Firenze, per esempio, da sempre riscuote un grande successo quella napoletana.

Molti napoletani vivono a Firenze e dintorni per motivi di lavoro. Spesso tornano a casa e approfittano per mangiare il cibo preparato con amore dalle proprie mamme e nonne. Stavolta non bisognerà prendere un treno per soddisfare le papille gustative.

La cucina di Napoli direttamente nel capoluogo della Toscana

Sul sito firenzetoday.it è stata riportata una notizia inerente a un evento che sicuramente farà piacere a coloro che hanno origini partenopee e vivono in Toscana. Ovviamente all’appello non mancheranno neanche coloro che non riescono a resistere ai piaceri della tavola, soprattutto di quelli tipici del capoluogo campano. Ben tre giorni saranno dedicati a questo evento, precisamente dal 25 al 27 settembre 2025.

Si tratta del Napoli Food Festival ed è dedicato interamente al mondo culinario partenopeo. Infatti saranno proposti i piatti migliori presso Limonaia Villa Strozzi in Via Pisana 77 dalle 19:00 alle 23:30. Se sei curioso di scoprire quali piatti degusterai allora prosegui nella lettura.

Napoli Food Festival, una vera goduria per il palato e non solo

Ovviamente sarà proposto al pubblico la pizza classica e quella fritta in tutti i gusti. A seguire ci saranno il cuoppo di mare, il panino napoletano, la parmigiana di melanzane, pasta alla genovese e tanto altro ancora. Ci saranno anche i dolci tipici della tradizione napoletana come la pastiera, il babà e le sfogliatelle. Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo e varie attività di intrattenimento.

L’ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare inviando semplicemente un messaggio su WhatsApp oppure chiamare a dei numeri specifici che troverai nel sito menzionato prima. Sia campani trasferiti in Toscana e sia i nativi del posto coglieranno sicuramente l’occasione, anche perché è ben risaputo che la cucina napoletana è una delle più apprezzate nel mondo.