Acqua al sapore di cloro, l’amministrazione: “Nessuna anomalia”

sabato, 27 gennaio 2018, 13:36

L’amministrazione di Bagni di Lucca risponde alle polemiche di alcuni cittadini nei confronti della società Gaia e della gestione della somministrazione di cloro nell'acqua della località di Montefegatesi.

"Il 25 gennaio - spiega l'amministrazione - i dipendenti di Gaia e il vicesindaco Sebastiano Pacini erano presenti nella frazione per un sopralluogo necessario a un futuro progetto di ristrutturazione dell'impianto idrico del paese e in questa occasione alcuni residenti hanno lamentato un forte sentore di cloro nell'acqua. Vista la segnalazione gli operatori di Gaia e il vicesindaco si sono prestati ad assaggiare l'acqua della fontana pubblica non rivelando alcuna anomalia. Il problema è stato comunque preso in esame con serietà da tutti e la prossima settimana la società Gaia sottoporrà l'acqua di Montefegatesi ad un test che coinvolgerà non solo la fontana della piazza principale, ma anche altre due individuate in altri punti del paese".

"L'amministrazione - prosegue - tiene a precisare che Gaia ha garantito la totale serietà del proprio operato e che il cloro viene regolato da un apposito macchinario nelle dosi necessarie stabilite da precisi parametri di legge. Non viene assolutamente gettato cloro in taniche nei depositi, ma in dei contenitori provvisti di erogatori tarati a norma di legge".

"Garantiamo - conclude - che ogni segnalazione viene sempre presa in carico ed approfondita dagli operatori di Gaia".