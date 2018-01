Bagni di Lucca



Bianchi: "Qualità dell'aria migliore rispetto ad altre zone vicine"

sabato, 13 gennaio 2018, 14:53

Sullo stato di preoccupazione per la qualità dell'aria nel comune di Bagni di Lucca interviene Antonio Bianchi, consigliere delegato all'ambiente, per rassicurare i cittadini ed annunciare che l'aria respirata nel comune termale risulta notevolmente migliore di quella di altre zone vicine.

"Per una giusta valutazione della situazione ambientale del territorio di Bagni di Lucca - esordisce -, non è corretto limitarsi ai dati rilevati alcuni giorni dell'anno, ma è necessario estendere l'osservazione ad un periodo di tempo molto più lungo. Questo è possibile grazie ai dati che ci fornisce giornalmente l'Arpat attraverso i rilevamenti fatti con la propria centralina ubicata sul retro della scuola elementare di Fornoli".

"Come noto - spiega -, la legge consente in un anno un massimo di 35 superamenti della media giornaliera di 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo di aria. Dal 2011 al 2017 il numero dei superamenti annui è risultato il seguente: 54 / 50 / 45 / 20 / 30 / 30 / 21. Come si può rilevare facilmente dall'anno 2014, il numero dei superamenti è rientrato nel limite di legge e il dato del 2017 fa ben sperare per il futuro".

"Approfondendo l'analisi dei dati - prosegue -, si rileva inoltre che i superamenti evidenziati avvengono per la quasi totalità nei mesi di gennaio e dicembre, ovvero in condizioni climatiche peggiori rispetto ad altri periodi dell'anno. È anche vero che il dato evidenziato il giorno di natale 2017, oltre il doppio del valore limite, non può essere certamente addebitato al traffico veicolare, quasi assente quel giorno, ma per buona parte al riscaldamento domestico ed in particolare ai caminetti a legna".



"La combustione delle biomasse per riscaldamento domestico - aggiunge -, soprattutto nei vecchi caminetti, rappresenta infatti di gran lunga la sorgente principale responsabile dei livelli di polveri sottili registrati".

"In proposito - conclude - è intenzione di questa amministrazione prevedere incentivi economici per gli interventi di sostituzione dei caminetti aperti con impianti a maggior rendimento calorico. Prevediamo inoltre di attivarci con le scuole per informare e sensibilizzare i più giovani in modo da educarli alle buone pratiche ambientali ed arrivare tramite loro indirettamente a coinvolgere anche i genitori ed i loro familiari".