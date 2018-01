Bagni di Lucca



Frana sul Brennero, garantito il trasporto scolastico di elementari medie e superiori

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:22

Ieri sera (11 gennaio) l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca ha tenuto un incontro con i genitori degli alunni residenti nelle zone interessate dalla frana per comunicare loro gli ultimi aggiornamenti e le soluzioni adottate in questi giorni per limitare i disagi.

Il sindaco, Paolo Michelini, e il vicesindaco, Sebastiano Pacini, sono in continuo contatto con i responsabili Anas.

Da una prima previsione di totale chiusura della viabilità attualmente pare che potrebbero essere concesse delle fasce orarie, sempre monitorate da personale addetto, per il passaggio dei mezzi; fasce orarie che eventualmente verranno comunicate durante il corso della giornata.

La situazione è ancora sotto stretto monitoraggio; l’Anas provvederà quanto prima all’apertura del cantiere per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza.

L’amministrazione si è già adoperata per garantire il trasporto scolastico di elementari medie e superiori, provvedendo ad avvertire i genitori dei ragazzi interessati degli orari dei pullman messi a disposizione.

Inoltre sono già state allertate la Croce Rossa per trasporto eccezionale di medicinali e la centrale 118 per gestire eventuali emergenze.

Il sindaco ha personalmente ringraziato i cittadini per la disponibilità e collaborazione.

La situazione è in costate monitoraggio e aggiornamento.

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti i cittadini sono invitati a contattare gli uffici comunali.