Bagni di Lucca



Frana sul Brennero, strada ancora chiusa per sicurezza

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:42

Rimane chiusa al traffico la strada statale del Brennero interessata ieri sera (martedì 9 gennaio) dalla caduta di alcuni massi che hanno ostruito la carreggiata impedendo la circolazione, nei due sensi di marcia, a circa 150 metri dal bivio di Limano nel comune di Bagni di Lucca.



Amministrazione e Anas sono in continuo collegamento ed entrambi stanno facendo il possibile per cercare di risolvere la situazione. Tuttavia il danno riportato dalla caduta dei massi è molto grave e, per motivi di sicurezza, non è al momento possibile riaprire la strada al traffico.



"Sulla riapertura - ha commentato l'amministrazione bagnina - non sono ancora disponibili notizie certe, tuttavia sarà nostra cura comunicare eventuali aggiornamenti. Il comune, nonostante le difficoltà del caso si è attivato per cercare soluzioni alternative in merito al trasporto scolastico che comunicheremo non appena verificata la fattibilità. Per quanto riguarda la raccolta differenziata proseguirà normalmente nei paesi a monte della frana".



Il sindaco Paolo Michelini, accompagnato dal vice sindaco Sebastiano Pacini, si è recato in località Giardinetto, luogo della frana che ha interrotto la statale del Brennero, ed ha parlato con i tecnici dell'Anas circa gli interventi necessari per consentire la riapertura della strada. Gli interventi di bonifica sono complessi a causa la particolarità della zona.