Bagni di Lucca



La maggioranza: "Gemignani e Lucchesi si sono limitati a segnalare situazioni delle quali eravamo già a conoscenza"

mercoledì, 17 gennaio 2018, 13:59

Il gruppo di maggioranza di Bagni di Lucca interviene per fare alcune precisazioni circa alcune dichiarazioni, rilasciate a mezzo stampa, dai consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca".

"Per quanto riguarda gli interventi che "grazie a loro vengono fatti" - chiarisce - vorremmo precisare che Gemignani e Lucchesi si sono limitati a segnalare situazioni delle quali eravamo già a conoscenza perché come i cittadini hanno fatto presente alcuni disagi a loro lo hanno fatto anche nei nostri confronti".



"Cerchiamo, come sempre, di attivarci nel minor tempo possibile - afferma -. L'ultima segnalazione ci è arrivata sulla pagina "uniti per cambiare" da una signora residente in località Cafaggio. La signora ha segnalato la scarsa qualità dell'illuminazione pubblica di fronte alla propria residenza in data 7 gennaio e il 9 gennaio gli assessori Pacini e Lenzarini assieme alla ditta che si occupa della manutenzione della luce pubblica del Comune e un rappresentante del comitato di Cafaggio hanno effettuato un sopralluogo".

"Dopo aver constatato l'effettivo disagio - conclude - abbiamo cercato di trovare la miglior soluzione possibile che si è concretizzata qualche giorno più tardi. In tale occasione abbiamo visionato altri probabili e immediati interventi già concordati in precedenza".