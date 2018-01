Bagni di Lucca



Michelini: "Frana sul Brennero, questione gestita con il massimo impegno"

venerdì, 19 gennaio 2018, 11:44

A conclusione, almeno della fase più acuta, della vicenda legata alla chiusura della strada statale 12 del Brennero, in località Giardinetto, il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini interviene per fare alcune considerazioni sulla gestione della emergenza.

"Fin dai primi momenti successivi al distacco del masso precipitato sulla sede stradale - esordisce Michelini - sono stato informato dal vice sindaco Pacini della situazione ed ho fin da subito delegato lo stesso a seguire la situazione pur recandomi subito il mattino dopo sul luogo per verificare di persona quanto accaduto".



"Devo dire - sottolinea - che la questione da parte dell’amministrazione è stata seguita con il massimo impegno anche se la competenza tecnica sull’arteria stradale e quindi sulla sua percorribilità era di competenza Anas, in considerazione che alcune frazioni del comune restavano isolate dalla restante comunità e dai posti di lavoro e dai plessi scolastici posti a valle della frana stessa".



"Nell’immediato - spiega il sindaco - si è provveduto a limitare i disagi alla popolazione ad agli alunni e studenti convocando prima una riunione con i genitori alla quale ha partecipato l’intera amministrazione quindi ottenendo dall’Anas l’autorizzazione ad attraversare a piedi il punto d’impatto. La collaborazione con Anas è stata completa sia a livello tecnico sul luogo che direttamente con il capo dipartimento di Firenze, il vice sindaco Pacini è stato encomiabile e lo ringrazio anche a nome di tutti i colleghi di giunta e del gruppo di maggioranza, ha passato ore ed intere giornate nei pressi della frana informandosi o suggerendo soluzioni per rendere meno difficoltoso il disagio per la popolazione. Sono stati interessati gli organi sanitari per quanto riguarda il pronto intervento ed organizzato i trasporti scolastici, gli uffici comunali sono stati a disposizione dell’utenza ed anche a loro va il mio ringraziamento per la disponibilità, inoltre devo ringraziare il locale comitato della CRI di Bagni di Lucca nella persona del presidente e dei volontari che hanno consentito di illuminare il tratto interessato alla chiusura per permettere il passaggio notturno dei pedoni".



"Abbiamo garantito - continua - il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti attraverso la società di gestione che con percorsi alternativi è riuscita a raggiungere tutte le località svolgendo il normale servizio. In eventi come questi dove operano più enti, in situazioni di estremo disagio atmosferico non ci scordiamo che ha quasi sempre piovuto, è normale che non tutti i disservizi si possano eliminare e quindi alcuni ce ne sono stati e per i quali mi scuso con la popolazione che nonostante i disagi a cui è stata sottoposta ha saputo sopportarli ed a loro va un mio particolare ringraziamento anche per le attestazioni che l’amministrazione ha ricevuto. Ininfluenti e assolutamente marginali e riconducibili esclusivamente a rancori personali e mancati risultati politici alcuni post messi sui social che ogni persona di buon senso giudica da sola".

"In chiusura - conclude Michelini - un grosso ringraziamento all’Anas dal capo cantoniere al geometra di zona all’ingegnere responsabile del tratto di strada, e, volutamente lasciato per ultimo, il Capo Dipartimento di Firenze che ha collaborato in modo determinante alla soluzione del problema a conferma della politica instaurata da questa amministrazione improntata alla collaborazione tra Enti e non allo scontro che più delle volte porta a risultati insufficienti che si riversano sui cittadini".