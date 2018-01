Bagni di Lucca



Mps, chiude anche la storica filiale di Bagni di Lucca

lunedì, 8 gennaio 2018, 10:58

Dopo Coreglia, anche il comune di Bagni di Lucca ha richiesto un incontro con la direzione della banca Monte dei Paschi di Siena vista la chiusura annunciata della propria filiale prevista per la fine del mese di gennaio.



L'incontro si è svolto il 4 gennaio in comune. Un incontro promosso dall'amministrazione comunale che ha visto partecipare la giunta e la direzione territoriale del Monte dei Paschi di Siena. Al tavolo erano presenti il sindaco Paolo Michelini e gli assessori comunali, il direttore della filiale di Bagni di Lucca Paolo Longobardi e la direttrice territoriale, dottoressa Roberta Cellesi.

Dopo l'illustrazione da parte della direttrice territoriale delle linee del piano di ristrutturazione nazionale attivato da Mps che prevede la riduzione di circa 600 filiali, il sindaco ha espresso preoccupazione per la chiusura della storica filiale della Villa attiva fin dalla metà degli anni '50 sotto la denominazione Banca Toscana che comporterà disagio per molti clienti specialmente i più anziani e di riflesso anche la ricaduta sull'indotto che si sviluppa intorno ad una filiale di un istituto di credito; ma non solo, è un pezzo ulteriore di vitalità di Bagni di Lucca che si perde, anche se in effetti rimane come presidio in altra località comunale. Durante l'incontro sono state valutate dai rappresentanti Mps le richieste da parte del comune di limitare al minimo i disagi per la popolazione specialmente quella di età più avanzata. La direzione territoriale si è dichiarata disponibile ad una collaborazione piena con gli utenti ed a mantenere in loco, su richiesta dell'amministrazione, uno sportello bancomat multifunzione con possibilità di eseguire varie operazioni in forma automatizzata. Inoltre la direttrice garantisce la gratuità a vita del canone per le carte bancomat e di credito.

Le parti nel salutarsi hanno convenuto di mantenere attivi i contatti per ricercare anche ulteriori attività di supporto alla clientela per diminuire i disagi conseguenti alla chiusura della filiale, in particolare per le persone che hanno difficoltà negli spostamenti.