Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Era opportuno accorpare tre seggi elettorali in un edificio inagibile?"

giovedì, 18 gennaio 2018, 14:21

di andrea cosimini

Tre seggi elettorali accorpati in un unico edificio dichiarato però inagibile dall’amministrazione a settembre. Questa la segnalazione del gruppo di minoranza di Bagni di Lucca “Progetto Rinascimento”, con capogruppo il consigliere Massimo Betti, che a tal proposito ha protocollato un’interpellanza per capire se la giunta ritenga davvero opportuna questa decisione.



In particolare il gruppo fa riferimento ad una delibera, la n.119 del 21 settembre 2017, in cui si legge che i tre seggi elettorali (sez. 7, sez. 10 e sez. 12), situati in via Lastracacco 64, nella frazione di Palleggio, verranno accorpati, citando testualmente dalla delibera, senza “alcun disagio per gli elettori in quanto vengono mantenuti nello stesso edificio”.



“Riteniamo che i tre seggi – dichiara però il gruppo di opposizione – identificavano precise zone del paese e quindi avevano un significato di identità che i continui accorpamenti legati alla critica politica della razionalizzazione stanno minando. Inoltre – incalza -, in un periodo come quello che stiamo vivendo, apportare un taglio del genere significa togliere un contributo (non a carico del comune, se non per le elezioni amministrative), seppur piccolo, per giovani e/o disoccupati che vengono scelti come scrutatori di seggio”.



“Se poi l’intenzione – conclude il gruppo – fosse quella di spostare il seggio in prossimità delle elezioni, a maggior ragione, l’accorpamento può creare ulteriore disagio agli elettori”.