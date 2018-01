Bagni di Lucca



Quinto Bernardi (Dc) candidato alle prossime elezioni politiche

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:44

di andrea cosimini

Quinto Bernardi, candidato sindaco alle ultime elezioni nel comune di Bagni di Lucca, nonché presidente dell'associazione onlus "Una carezza per un sorriso", rompe gli indugi e dichiara ufficialmente di volersi candidare alle prossime elezioni politiche nazionali del 4 marzo con la Democrazia Cristiana del senatore Gianni Fontana.

"Purtroppo - esordisce Bernardi - sui quotidiani locali si leggono ancora brutte notizie per il nostro comune: disoccupazione, sociale, spopolamento, negozi senza avvenire, turismo in calo, mancanza di giochi per bambini... Insomma, una Bagni di Lucca priva di idee per un rinnovamento del territorio. Dal mio punto di vista, invece, il comune termale ha una miniera d'oro che basterebbe saper individuare e sfruttare, rimboccandosi le maniche per il bene della collettività".



Ultimamente, proprio per portare avanti il suo programma elettorale, Quinto Bernardi ha anche dichiarato di aver deciso di tesserarsi con la pro loco di Bagni di Lucca per candidarsi alla presidenza.



"Il coraggio della verità - ha spiegato il candidato - inizia con le competenze necessarie per la qualità stessa della funzione pubblica, con proposte riguardanti la funzionalità del nostro caro e amato comune. La politica è vera soltanto quando realizza, risolve, propone, progetta, e realizza soluzioni alle esigenze dei cittadini e del territorio nel rispetto del domani. E' necessario essere concreti per poter creare quella partecipazione popolare che dia vita ad un paese che desidera realmente dare un futuro".



"La richiesta che faccio ai cittadini e ai paesani di Bagni di Lucca - ha concluso - è di avere fiducia in me. Anche se non abito nel mio paese natale, sosterrò Bagni di Lucca nel modo migliore. Aspetto la vostra fiducia in campagna elettorale per le politiche e per la pro loco".